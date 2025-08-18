Президент США Дональд Трамп назвал понедельник «большим днем» для Белого дома, подчеркнув, что никогда так много европейских лидеров не посещали его одновременно. Об этом он написал в Truth Social. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский может мгновенно прекратить войну с Россией, если захочет, либо продолжать конфликт.

Подробности

«Завтра большой день в Белом доме. Для меня большая честь принимать их!!!» – написал Трамп.

Трамп высказал свою позицию по поводу войны в Украине, заявив: «Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией почти мгновенно, если захочет, или может продолжать воевать. Никакого возвращения Крыма, который отдал Обама (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются».

Президент Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и европейскими лидерами. Об этом он сообщил в соцсетях, поблагодарив Трампа за приглашение.

«Мы стремимся к быстрому и длительному миру, а не к такому, как после потери Крыма и части Донбасса, который Путин использовал для нового нападения. «Гарантии безопасности» в 1994 году не сработали, но после 2022 украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков, борясь за свою независимость», – заявил Зеленский.

Он отметил успехи украинских сил в Донецкой и Сумской областях и выразил уверенность в защите Украины при поддержке США и европейских партнеров. «Россия, начавшая эту войну, должна ее закончить. Надеюсь, наша общая сила обеспечит настоящий мир», – добавил президент.

Двусторонняя встреча Трампа с Зеленским состоится в Вашингтоне, запланирована на 20:15 по киевскому времени и продлится час, пишет Roll Call. После этого в 22:00 начнется многосторонняя встреча с участием лидеров Европы.

Контекст

Накануне свое участие в переговорах подтвердили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджо Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин провели трехчасовую встречу в формате «три на три» на Аляске. После переговоров лидеры выступили с краткими заявлениями, избегая ответов на вопросы журналистов. Никакие конкретные договоренности о прекращении огня в Украине или связанных вопросах не были озвучены, хотя оба положительно оценили диалог.

Трамп после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами подчеркнул, что стороны стремятся сразу заключить мирное соглашение, а не только временное перемирие. Зеленский ранее не раз подчеркивал необходимость сначала прекратить огонь, а затем обсуждать условия длительного мира.

По данным Reuters, Путин выдвинул требования для прекращения войны: вывод украинских войск из Донбасса, отказ Украины от вступления в НАТО, снятие санкций с России и признание Крыма российским. Вместо этого Россия якобы готова вернуть оккупированные территории Сумской и Харьковской областей и согласиться на определенные гарантии безопасности для Украины.

Axios сообщает, что Трамп планирует организовать трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского 22 августа. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что Трамп поддержал идею Италии по гарантиям безопасности для Украины, которые базируются на 5-й статье НАТО.