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Транспортна інфраструктура ЄС не готова до війни з Росією: Брюссель витратить €17 млрд на модернізацію

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Брюссель визнав, що інфраструктура ЄС не готова до швидкого перекидання військ у разі війни з Росією /Getty Images

Брюссель визнав, що інфраструктура ЄС не готова до швидкого перекидання військ у разі війни з Росією Фото Getty Images

Європейські дороги, мости й залізниця не здатні забезпечити швидке переміщення танків і військових у разі масштабного конфлікту з Росією, попередив єврокомісар з транспорту Апостолос Ціцдікостас. Євросоюз планує витратити €17 млрд на модернізацію ключової інфраструктури, пише FT.

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Деталі

  • У разі вторгнення Росії танки НАТО можуть застрягнути в тунелях, провалитися під вагою через старі мости або зупинитися на кордонах через надмірну бюрократію, вважає Ціцдікостас. 
  • Перекидання техніки з Заходу Європи до її східного флангу займає тижні, а подекуди – місяці. Це ставить під загрозу здатність ЄС захищатися в умовах повномасштабної агресії. 
  • Щоб вирішити проблему, Єврокомісія разом із НАТО визначила 500 проєктів модернізації інфраструктури вздовж чотирьох стратегічних військових коридорів, їхні деталі не розголошуються з міркувань безпеки.
  • Окрім фізичної модернізації, план передбачає зниження бюрократичних бар’єрів – зокрема, спрощення прикордонних процедур для військової техніки. 
  • Пропозиція щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки передбачає виділення €17 млрд на військову мобільність, однак дипломати попереджають, що ця сума може бути скорочена в процесі погодження. 
  • Ціцдікостас наголосив, що модернізація має доповнити нову ціль НАТО – збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, з яких 1,5% – на інфраструктуру безпеки.

Контекст

Масштабна програма модернізації транспорту стала реакцією на виклики війни Росії проти України, дедалі більший тиск із боку адміністрації Трампа щодо самостійності Європи у сфері безпеки та попереджень НАТО про можливий напад Росії до 2030 року.

Ініціатива з військової мобільності є частиною загального курсу ЄС на посилення обороноздатності, що включає плани переозброєння на суму до €800 млрд і формування інфраструктури, здатної забезпечити оперативне реагування на зовнішні загрози без критичної залежності від США.

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