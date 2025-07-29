Європейські дороги, мости й залізниця не здатні забезпечити швидке переміщення танків і військових у разі масштабного конфлікту з Росією, попередив єврокомісар з транспорту Апостолос Ціцдікостас. Євросоюз планує витратити €17 млрд на модернізацію ключової інфраструктури, пише FT .

Деталі

У разі вторгнення Росії танки НАТО можуть застрягнути в тунелях, провалитися під вагою через старі мости або зупинитися на кордонах через надмірну бюрократію, вважає Ціцдікостас.

Перекидання техніки з Заходу Європи до її східного флангу займає тижні, а подекуди – місяці. Це ставить під загрозу здатність ЄС захищатися в умовах повномасштабної агресії.

Щоб вирішити проблему, Єврокомісія разом із НАТО визначила 500 проєктів модернізації інфраструктури вздовж чотирьох стратегічних військових коридорів, їхні деталі не розголошуються з міркувань безпеки.

Окрім фізичної модернізації, план передбачає зниження бюрократичних бар’єрів – зокрема, спрощення прикордонних процедур для військової техніки.

Пропозиція щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки передбачає виділення €17 млрд на військову мобільність, однак дипломати попереджають, що ця сума може бути скорочена в процесі погодження.

Ціцдікостас наголосив, що модернізація має доповнити нову ціль НАТО – збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, з яких 1,5% – на інфраструктуру безпеки.

Контекст

Масштабна програма модернізації транспорту стала реакцією на виклики війни Росії проти України, дедалі більший тиск із боку адміністрації Трампа щодо самостійності Європи у сфері безпеки та попереджень НАТО про можливий напад Росії до 2030 року.

Ініціатива з військової мобільності є частиною загального курсу ЄС на посилення обороноздатності, що включає плани переозброєння на суму до €800 млрд і формування інфраструктури, здатної забезпечити оперативне реагування на зовнішні загрози без критичної залежності від США.