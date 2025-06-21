ЄС планує інвестувати до €75 млрд у наступні п’ять років на модернізацію транспортної інфраструктури, зокрема портів, для військових цілей, готуючись до можливої війни з Росією. Про це пише The Wall Street Journal . Це перші значні інвестиції з часів Другої світової війни.

Деталі

Точні суми ще обговорюють, але навіть частина цих коштів значно перевищить €1,7 млрд, виділених на військову мобільність у бюджеті до 2027 року. Попри це, в ЄС наголошують, що інвестиції принесуть користь і в мирний час – модернізуються дороги, залізниці, інтернет-зв’язок.

Мета – пришвидшити переміщення військ і техніки Європою. Це важливо не лише для оборони, а й для реагування на кризи та зміцнення транспортних систем. Європейські посадовці хочуть знайти слабкі місця в портах, як-от погана інфраструктура чи слабкий інтернет, що може завадити військовим операціям.

На зустрічі Європейської організації морських портів у Греції говорили лише про безпеку. Представники порту Гдиня в Польщі зазначили, що безпека важлива, але порти мають залишатися конкурентоспроможними. Інвестори можуть боятися вкладати кошти через ризик атак із боку Росії.

Експерти з безпеки наполягають, що оборона має бути пріоритетом для інвесторів. Представник НАТО на зустрічі вперше закликав порти готуватися до військових навчань із вантажами. Він наголосив, що планування на карті недостатньо – потрібна практика й адаптивність.

НАТО та Європейська Комісія виявили 500 проблемних точок в ЄС, які треба модернізувати для захисту від можливої агресії Росії. Ці покращення також допоможуть цивільному транспорту.

Уже розпочато модернізацію портів у Польщі, Латвії, Литві, Болгарії та Румунії – їх готують до швидкого прийому військ і техніки. ЄС і НАТО планують інвестувати в ключові порти та логістичні центри, щоб вони були ефективними в мирний час і готовими до оборони в разі потреби.

Контекст

Порти є ключовими в оборонних планах НАТО ще з часу його заснування в 1949 році. У разі війни в Європі основна частина американських військ і техніки прибуватиме морем. НАТО регулярно проводить навчання з переміщення військ через порти. Цієї весни близько 25 000 американських і союзницьких військових із 3000 одиницями техніки відпрацьовували розгортання через порти від Норвегії до Греції.

Після повернення Трампа до влади та його відмови чинити тиск на Росію через війну в Україні, країни ЄС значно посилили свої оборонні можливості. ЄС не фінансує летальну зброю напряму, але активно підтримує оборонну промисловість і цивільні проєкти, важливі для безпеки.

Наприкінці травня стало відомо, що ЄС планує створити в Чорному морі центр морської безпеки. Його мета – стежити за потенційними загрозами та захищати критичну інфраструктуру. Інформацію, отриману центром, за можливості, ділитимуть із Україною та іншими країнами Чорноморського регіону.