Європейські аерокосмічні гіганти Airbus, Leonardo і Thales уклали меморандум про взаєморозуміння для створення нової компанії шляхом об’єднання своїх космічних підрозділів. Про це 23 жовтня повідомили їхні пресслужби.

Деталі

До складу нової компанії увійдуть підрозділи Space Systems і Space Digital від Airbus Defence and Space, космічний бізнес Leonardo, включно з його частками в Telespazio та Thales Alenia Space, а також частки Thales у Thales Alenia Space, Telespazio і Thales SESO.

Угода зосереджена на супутникових системах і космічних сервісах, але не включає ракети-носії. Це наймасштабніший проєкт в європейській аерокосмічній галузі з часів заснування виробника ракет MBDA у 2001 році, пише Reuters. Мета – протистояти зростанню конкуренції, зокрема від SpaceX Ілона Маска та його супутників Starlink.

Нова компанія розпочне роботу в 2027 році після отримання регуляторних дозволів. Очікується, що вона матиме 25 000 співробітників по всій Європі та річний оборот у 6,5 млрд євро (на основі даних 2024 року).

Airbus отримає 35% акцій нової компанії, тоді як Leonardo та Thales – по 32,5%.

Контекст

У 2024 році компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, досягла нового абсолютного рекорду в комерційних космічних запусках, здійснивши 134 старти ракет Falcon 9 і Falcon Heavy та вивівши на орбіту понад 1,497 тонни вантажу. Цей показник не тільки перевершив попередні річні досягнення, але й став найвищим в усій історії космонавтики.

На другому місці за масою виведеного на орбіту вантажу розташувалася Китайська аерокосмічна корпорація (CASC) з результатом 62 680 кг, а третє посіла російська «Роскосмос» – 60 610 кг. Серед інших учасників рейтингу: Повітряно-космічні сили РФ (10 000 кг), японська Mitsubishi Heavy Industries (5665 кг), Індійська організація космічних досліджень (ISRO, 3909 кг), французька Arianespace (3514 кг) та американська United Launch Alliance (ULA, 2783 кг).