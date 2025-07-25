Під час активної фази українського контрнаступу восени 2022 року в Херсонській області голова SpaceX Ілон Маск особисто наказав відключити супутниковий зв’язок Starlink у районах, де тривали бойові дії. Це спричинило збій у роботі українських військових систем, завадило оточити російські сили та поставило під сумнів надійність американської технології на фронті. Про це йдеться у матеріалі Reuters , опублікованому 25 липня.

Деталі

Наприкінці вересня 2022 року, коли ЗСУ намагалися витіснити російські війська з Херсонщини, Ілон Маск дав команду старшому інженеру SpaceX відключити Starlink у регіоні, розповіли Reuters троє людей, знайомих із ситуацією. У результаті були деактивовані щонайменше сотні терміналів.

Комунікаційна втрата на фронті викликала паніку серед українських військових: дрони припинили працювати, артилерія втратила точність, а одна з операцій із оточення росіян у місті Берислав зірвалася. За словами українського військового, саме через цей збій «оточення повністю провалилося».

Попри тимчасовий провал, контрнаступ на Херсонщині зрештою завершився успіхом: Україна звільнила як Берислав, так і сам Херсон. Але рішення Маска стало першим відомим випадком прямого втручання приватного бізнесу в хід воєнної операції, йдеться у матеріалі.

Один зі співробітників Starlink розповів, що цей наказ «фактично змінив лінію фронту» і дозволив Маску «взяти результат війни у власні руки».

Офіційно SpaceX назвала повідомлення Reuters «неточним», але не надала конкретних спростувань. Ні Ілон Маск, ні інженер Майкл Ніколлс, який виконував наказ, не прокоментували ситуацію.

Українська влада також утрималася від реакції, хоча президент Зеленський публічно дякував Маску за Starlink навіть у 2025 році. Сервіс і надалі використовується українською армією.

Що стало мотивом вимкнення, достеменно невідомо. Джерела Reuters припускають, що Маск боявся, ніби прорив ЗСУ спровокує ядерну відповідь РФ. У США деякі високопосадовці розділяли ці побоювання. За словами одного джерела, відключення сталося 30 вересня, але інші свідчать про приблизно той самий період.

Контекст

Starlink став критично важливим інструментом для українських військових після початку повномасштабної війни. Завдяки великій кількості терміналів, які Україна отримала від SpaceX, урядів Польщі, США, Німеччини та інших партнерів, ЗСУ змогли зберігати зв’язок навіть у найвіддаленіших точках фронту.

Однак Starlink залишається цілком під контролем Ілона Маска – як фінансово, так і технічно. Його особисте рішення щодо відключення послуги, як і подальше визнання, що Starlink не призначений для «наступальних дій», посилили занепокоєння західних регуляторів і військових. У Великій Британії, зокрема, заявили, що така концентрація влади в руках одного бізнесмена становить загрозу для міжнародної безпеки.

Раніше Маск уже потрапляв під критику через аналогічну історію навколо Криму: він відмовився надати Україні доступ до Starlink для атаки на російські кораблі у Севастополі, побоюючись ядерної ескалації. Попри це, техніка залишається ключовою інфраструктурою на фронті, і поки що альтернативи їй не існує.