Космічний корабель Starship від SpaceX вибухнув на випробувальному стенді в Техасі, що стало ще однією невдачею в реалізації космічних амбіцій Ілона Маска, що включають зворотні польоти на Марс, пише Bloomberg. У компанії вибух назвали «аномалією».
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Ключові факти
- Ракета, ймовірно, проходила звичайне «статичне вогневе випробування» своїх двигунів. Статичне вогневе випробування – це передстартова процедура, в ході якої двигуни ракети запускаються, поки ракета залишається надійно закріпленою на стартовому майданчику. Це, по суті, репетиція справжнього запуску, що дає змогу інженерам перевірити системи ракети, фактично не відправляючи її в космос.
- У заяві SpaceX сказано, що Starship «зазнавав серйозної аномалії» під час підготовки до випробування. Ніхто не постраждав, заявила компанія.
- Великий вибух охопив корабель, коли він стояв вертикально на Starbase, перш ніж величезні шлейфи полумʼя та диму піднялися в небо, свідчить відеозапис інциденту пізно ввечері 18 червня.
- Starship 10 не отримав офіційної дати запуску, і тепер незрозуміло, коли відбудеться наступний політ. Після невдалого девʼятого запуску SpaceX заявила, що проведе аналіз даних та внесе покращення в ракетну систему перед наступним випробуванням.
Контекст
Вибух корабля продовжує низку невдач для програми космічних кораблів, яка є центральною для планів NASA повернути американців на Місяць, а також для грандіозніших амбіцій Маска з відправки вантажів і людей на Марс. Інцидент стався у той момент, коли бізнес-імперія Маска стикається з падінням попиту на електромобілі Tesla Inc. і після того, як Маск вступив у публічну ворожнечу з президентом Дональдом Трампом.
SpaceX уклала контракти з NASA на суму близько $4 млрд на висадку астронавтів агентства на Місяць із використанням Starship – найбільшої та найпотужнішої у світі системи запуску.
Минулого місяця Starship компанії SpaceX розвалився під час польоту, вийшовши з-під контролю. Ця втрата стала третьою поспіль невдачею після того, як польоти у січні та березні були перервані лише через кілька хвилин після зльоту, коли космічний корабель вибухнув над Мексиканською затокою.
За даними SpaceX, січневий вибух був викликаний витіканням палива, а березнева аварія була викликана апаратною проблемою одного з двигунів.
Маск заявив, що планує відправити на Червону планету ракету Starship із роботами, створеними Tesla, вже в 2026 році. Оскільки найбагатша людина у світі відходить від політичної діяльності у Вашингтоні, щоб зосередитися на своїй бізнес-імперії, залишається незрозумілим, скільки часу він приділятиме Starship і SpaceX і які зміни він внесе в компанію, щоб повернути програму в потрібне русло.
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