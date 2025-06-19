Космічний корабель Starship від SpaceX вибухнув на випробувальному стенді в Техасі, що стало ще однією невдачею в реалізації космічних амбіцій Ілона Маска, що включають зворотні польоти на Марс, пише Bloomberg . У компанії вибух назвали «аномалією».

Ключові факти

Ракета, ймовірно, проходила звичайне «статичне вогневе випробування» своїх двигунів. Статичне вогневе випробування – це передстартова процедура, в ході якої двигуни ракети запускаються, поки ракета залишається надійно закріпленою на стартовому майданчику. Це, по суті, репетиція справжнього запуску, що дає змогу інженерам перевірити системи ракети, фактично не відправляючи її в космос.

У заяві SpaceX сказано, що Starship «зазнавав серйозної аномалії» під час підготовки до випробування. Ніхто не постраждав, заявила компанія.

Великий вибух охопив корабель, коли він стояв вертикально на Starbase, перш ніж величезні шлейфи полумʼя та диму піднялися в небо, свідчить відеозапис інциденту пізно ввечері 18 червня.

Starship 10 не отримав офіційної дати запуску, і тепер незрозуміло, коли відбудеться наступний політ. Після невдалого девʼятого запуску SpaceX заявила, що проведе аналіз даних та внесе покращення в ракетну систему перед наступним випробуванням.

Контекст

Вибух корабля продовжує низку невдач для програми космічних кораблів, яка є центральною для планів NASA повернути американців на Місяць, а також для грандіозніших амбіцій Маска з відправки вантажів і людей на Марс. Інцидент стався у той момент, коли бізнес-імперія Маска стикається з падінням попиту на електромобілі Tesla Inc. і після того, як Маск вступив у публічну ворожнечу з президентом Дональдом Трампом.

SpaceX уклала контракти з NASA на суму близько $4 млрд на висадку астронавтів агентства на Місяць із використанням Starship – найбільшої та найпотужнішої у світі системи запуску.

Минулого місяця Starship компанії SpaceX розвалився під час польоту, вийшовши з-під контролю. Ця втрата стала третьою поспіль невдачею після того, як польоти у січні та березні були перервані лише через кілька хвилин після зльоту, коли космічний корабель вибухнув над Мексиканською затокою.

За даними SpaceX, січневий вибух був викликаний витіканням палива, а березнева аварія була викликана апаратною проблемою одного з двигунів.

Маск заявив, що планує відправити на Червону планету ракету Starship із роботами, створеними Tesla, вже в 2026 році. Оскільки найбагатша людина у світі відходить від політичної діяльності у Вашингтоні, щоб зосередитися на своїй бізнес-імперії, залишається незрозумілим, скільки часу він приділятиме Starship і SpaceX і які зміни він внесе в компанію, щоб повернути програму в потрібне русло.