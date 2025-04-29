Конкурент Starlink. Amazon запустив у космос перші інтернет-супутники

Компанія Amazon запустила перші 27 супутників для широкосмугового інтернет-угруповання Kuiper у космос 28 квітня з Флориди, започаткувавши розгортання мережі інтернету з космосу, яке конкуруватиме з Starlink компанії SpaceX, пише Reuters .

Ключові факти

Супутники є першими з 3236, які Amazon планує відправити на низьку навколоземну орбіту в рамках проєкту Kuiper вартістю $10 млрд, представленого у 2019 році.

Мета проєкту – забезпечити широкосмуговий доступ до інтернету по всьому світу для споживачів, підприємств та урядів – клієнтів, яких SpaceX приваблює вже багато років за допомогою свого потужного бізнесу Starlink. Kuiper є найбільшою ставкою Amazon проти Starlink, а також глобальних постачальників телекомунікаційних послуг, таких як AT&T і T-Mobile.

Партія з 27 супутників була виведена в космос, після того, як погана погода скасувала першу спробу запуску 9 квітня.

Очікується, що за кілька годин або, можливо, днів після запуску Amazon публічно підтвердить початковий контакт зі всіма супутниками зі свого центру управління місією в Редмонді. Якщо все піде за планом, компанія заявила, що розраховує «почати надавати послуги клієнтам наприкінці цього року».

Генеральний директор ULA Торі Бруно повідомив, що ULA може запустити ще пʼять місій Kuiper.

Голова правління Amazon Джефф Безос висловив упевненість у тому, що Kuiper зможе конкурувати зі Starlink, заявивши в січневому інтервʼю Reuters, що «існує ненаситний попит» на інтернет. «Тут є місце для багатьох переможців. Я передбачаю, що Starlink продовжуватиме бути успішним, і я передбачаю, що Kuiper також буде успішним, – сказав він. – Це буде насамперед комерційна система, але, без сумніву, ці сузірʼя на низькій навколоземній орбіті знайдуть застосування і в оборонних цілях.

Контекст

Розгортання перших робочих супутників було відкладене більш ніж на рік – Amazon колись сподівалася, що зможе запустити першу партію на початку 2024 року.

Проєкт Kuiper гіганта веб-сервісів та електронної комерції – це амбітний похід у космос із пізнім стартом на ринку, де домінує SpaceX. Але керівники Amazon бачать у глибокому досвіді компанії в галузі споживчих продуктів і усталеному бізнесі хмарних обчислень, з яким буде повʼязаний Kuiper, перевагу перед Starlink.

Компанія SpaceX Ілона Маска, яка має перевагу як супутниковий оператор, так і як компанія-власник багаторазової ракети Falcon 9, вивела на орбіту понад 8000 супутників Starlink з 2019 року, відзначивши свій 250-й запуск Starlink 28 квітня. Темпи її розгортання прискорилися до принаймні однієї місії Starlink на тиждень, кожна ракета має на борту близько двох десятків супутників для розширення пропускної спроможності мережі та заміни застарілих супутників.

Такий швидкий темп допоміг компанії Маска залучити понад 5 млн інтернет-користувачів у 125 країнах, перевернути світовий ринок супутникового звʼязку та залучити військові й розвідувальні агенції, які прагнули використати Starlink та його виробничу лінію для важливих програм національної безпеки.