Цифровий збій. Хмарний провайдер De Novo озвучив деталі аварії у дата-центрі і розповів, коли сервіси відновлять роботу

У хмарному провайдері De Novo повідомили, що вранці 26 квітня у її дата-центрі сталася аварія, в результаті якої була знеструмлена повністю вся будівля, де знаходиться центр та хмарні сервіси, що призвело до масштабного збою у роботі мобільних застосунків та платіжних ситем. Про це заявив генеральний директор компанії De Novo Максим Агєєв.

Ключові факти

Агєєв повідомив, що вранці 26 квітня у дата-центрі сталася аварія, в результаті якої була знеструмлена повністю вся будівля, де знаходиться центр та хмарні сервіси. За його словами, технічні служби дата-центру проводили регламенті роботи по оновленню і заміні джерел безперебійного живлення.

«Під час цих робіт раптом позаштатно спрацювала одна з систем автоматичного переключення живлення і заблокувала доступ як до акумулятлрних батарей, так і до генераторів. Вся аварія тривала з 8:03 до 8:17», – пояснив гендиректор компанії.

За словами Агєєва, через 14 хвилин компанія відновила електроживлення систем, але головна проблема полягала у тому, що знеструмлена була велика кількість обладнання, як її клієнтів, серед яких банки і великі компанії, так і її хмарних платформ.

«Відновлення роботи цих систем займає досить багато часу», — сказав він.

Станом на 11:10 компанія відновила роботу користувачів публічної хмари і обладнання клієнтів. Наразі триває робота із деякими сегментами мережі компанії, залишається певна кількість клієнтів, які «поки стоять у черзі», але більшість уже працює.

«Наразі аварія ліквідована протягом майже трьох годин і деякі великі гравці, наші користувачі, як банки, обіцяють повністю відновити роботу своїх сервісів, ще протягом найближчої години», — заявив Агєєв.

Компанія має намір провести внутрішнє розслідування. Втім на сьогоднішній момент не бачить ознак хакерської атаки.

Контекст

26 квітня в Україні стався масштабний збій у роботі мобільних застосунків та платіжних ситем, серед інших, не працювали додаток «Дія» і сервіси «Нової пошти». У команді «Дії» збій у роботі пояснили технічними оновленнями у одного з великих центрів обробки даних. У хмарному провайдері De Novo підтвердили, що основною причиною збою є відключення світла у дата-центрі. Деталініше про збій – читайте тут.