Масовані удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах у 2025 році не призвели до обвалу виробництва пального. Російські підприємства змогли частково компенсувати втрати, використавши резервні потужності, пише Reuters .

Деталі

За даними агентства, обсяги переробки нафти в Росії за січень–жовтень 2025 року зменшилися приблизно на 3% порівняно з минулим роком – до 220 млн тонн (5,2 млн барелів на добу).

Це сталося попри наймасштабніші з початку війни атаки українських дронів, які вивели з ладу щонайменше 17 великих НПЗ. Пік ударів припав на серпень–жовтень, коли внаслідок атак та планових ремонтів до 20% російських потужностей було тимчасово виведено з експлуатації.

Попри це, загальне скорочення виробництва становило лише близько 6% у період другого раунду атак – до 5,1 млн барелів на добу, тобто на 300 000 барелів менше, ніж торік.

Джерела агентства пояснюють, що російські НПЗ працювали з недовантаженням і змогли частково компенсувати наслідки атак, запустивши резервні установки на пошкоджених і непошкоджених об’єктах.

Контекст

Україна з початку року суттєво посилила удари по енергетичній інфраструктурі Росії, намагаючись знизити її нафтові доходи – головне джерело фінансування війни. Президент Володимир Зеленський заявляв, що тривалі атаки могли скоротити запаси бензину в Росії на 20%. Детальніше про уражені об’єкти та наслідки – у матеріалі Forbes.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, у серпні доходи Москви від експорту нафти й нафтопродуктів впали до одного з найнижчих рівнів із початку повномасштабної війни.

Водночас морські поставки російської нафти знизилися третій тиждень поспіль, досягнувши мінімуму за два місяці.