Цены на российскую нефть Urals упали до самого низкого уровня с марта 2023 года. Спрос на российские поставки начал падать после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла», пишет Bloomberg .

Подробности

На прошлой неделе стоимость Urals из порта Новороссийск опускалась до $36,61 за баррель – минимума более чем за 2,5 года, свидетельствуют данные Argus Media. В Балтийском море зафиксирована аналогичная динамика.

Хотя в пятницу котировки несколько подросли, резкое падение уже создает финансовое давление на российские нефтекомпании и уменьшает их налоговые отчисления в бюджет, примерно на четверть формируемый за счет доходов от нефти и газа, отметило агентство.

Контекст

Падение спроса на российские грузы ускорилось после того, как администрация президента Трампа 22 октября внесла «Роснефть» и «Лукойл» в санкционный список. До 21 ноября компаниям-партнерам предоставлено время для сворачивания сотрудничества, но часть нефтепереработчиков в Китае, Индии и Турции уже прекратили закупки и ищут альтернативу.

С оглашением санкций Urals начала торговаться с рекордными скидками против международных бенчмарков. Дисконт к Brent в Черном и Балтийском морях на прошлой неделе расширился в среднем до $23,52 за баррель – больше всего с июня 2023-го.