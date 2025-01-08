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Автогаз на АЗС подорожчав після підвищення акцизу

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Вартість автогазу в Україні зросла на 65 копійок, досягнувши рівня 36,03 грн/л у роздрібних мережах після підвищення акцизної ставки 1 січня 2025 року. Про це повідомляє галузеве видання enkorr з посиланням на моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Деталі 

  • Найбільше ціна підвищилась на станціях KLO – на 1,3 грн, до 37,99 грн/л, що відповідає рівню цін преміальних мереж. Інші мережі, такі як ОККО, WOG і SOCAR, збільшили ціни на 1 грн. Мережі BVS, Mango, «Авантаж 7», «Олас» і «Катрал» також зафіксували приріст на 1,3 грн, а UPG додав трохи більше 1,2 грн. У решті мереж ціни зросли на 20–90 копійок.
  • Найнижча ціна на автогаз, 32,29 грн/л, зафіксована на станціях «БРСМ-Нафта» в Миколаївській області, де вартість зросла на 10 копійок порівняно з 31 грудня. Наступним за ціною йде Marshal у Житомирській області з 32,39 грн/л (підвищення на 1 грн з початку року).
  • Основною причиною підвищення цін стало збільшення акцизу на 1,3 грн/л з 1 січня, говорять аналітики. Додатково зростання цін пояснюється підвищенням вартості пального у зарубіжних постачальників.

Контекст 

4 червня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що передбачає приведення ставок акцизного податку на пальне до мінімальних рівнів ЄС. Відповідно до директиви 2003/96/ЄС, мінімальні ставки становлять: €359/1000 л бензину, €330/1000 л дизельного пального та €68/1000 л автогазу (LPG).

Найнижчі акцизні ставки на пальне спостерігаються в Болгарії, Угорщині, Румунії, Мальті та Польщі, за даними аналітичного центру Tax Foundation на середину 2023 року. В інших країнах ЄС ставки вищі, зокрема в Німеччині акциз на бензин становить €670/1000 л, а на дизель – €490/1000 л.

Офіційною причиною підвищення акцизів є адаптація українського законодавства до європейських стандартів у межах виконання Угоди про асоціацію, зазначено у пояснювальній записці до документа. Однак основним мотивом є гострий дефіцит державного бюджету.

18 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11256-2, який передбачає підвищення акцизів на пальне. Це є частиною фіскальних заходів у рамках програми МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility).

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