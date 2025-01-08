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Автогаз на АЗС подорожал после повышения акциза

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Стоимость автогаза в Украине выросла на 65 копеек, достигнув уровня 36,03 грн/л в розничных сетях после повышения акцизной ставки 1 января 2025 года. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на мониторинг Консалтинговой группы «А-95».

Подробности

  • Больше цена повысилась на станциях KLO – на 1,3 грн, до 37,99 грн/л, что соответствует уровню цен премиальных сетей. Другие сети, такие как ОККО, WOG и SOCAR, увеличили цены на 1 грн. Сети BVS, Mango, «Авантаж 7», «Олас» и «Катрал» также зафиксировали прирост на 1,3 грн, а UPG добавил чуть больше 1,2 грн. В остальных сетях цены выросли на 20–90 копеек.
  • Самая низкая цена на автогаз, 32,29 грн/л, зафиксирована на станциях «БРСМ-Нефть» в Николаевской области, где стоимость выросла на 10 копеек по сравнению с 31 декабря. Следующий по цене – Marshal в Житомирской области с 32,39 грн/л (повышение на 1 грн с начала года).
  • Основной причиной повышения цен стало увеличение акциза на 1,3 грн/л с 1 января, говорят аналитики. Дополнительно рост цен объясняется повышением стоимости горючего у зарубежных поставщиков.

Контекст

4 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий приведение ставок акцизного налога на топливо к минимальным уровням ЕС. Согласно директиве 2003/96/ЕС, минимальные ставки составляют: €359/1000 л бензина, €330/1000 л дизельного горючего и €68/1000 л автогаза (LPG).

Низкие акцизные ставки на горючее наблюдаются в Болгарии, Венгрии, Румынии, Мальте и Польше, по данным аналитического центра Tax Foundation на середину 2023 года. В других странах ЕС ставки выше, в частности, в Германии акциз на бензин составляет €670/1000 л, на дизель – €490/1000 л.

Официальной причиной повышения акцизов является адаптация украинского законодательства к европейским стандартам в рамках выполнения Соглашения об ассоциации, говорится в пояснительной записке к документу. Однако основной мотив – острый дефицит государственного бюджета.

18 июля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №11256-2, предусматривающий повышение акцизов на топливо. Это часть фискальных мер в рамках программы МВФ Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility).

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