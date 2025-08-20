Ціни на житло у другому кварталі зросли на 14,9% порівняно з минулим роком. Про це свідчать дані Державної служби статистики від 20 серпня.
Деталі
- На первинному ринку зростання цін склало 16,7%, тоді як на вторинному – 14,8%. Зокрема, на первинному ринку однокімнатні квартири зросли в ціні на 16,6%, двокімнатні – на 16,7%, трикімнатні – на 15,5%. На вторинному ринку зростання цін для однокімнатних квартир склало 14,2%, двокімнатних – 14,2%, трикімнатних – 13,6%.
- Порівняно з першим кварталом 2025 року, у другому кварталі ціни на житло зросли на 3,8%, зазначає Держстат.
Контекст
У 2024 році в Україні введено в експлуатацію 82 900 нових квартир загальною площею 4,8 млн кв. м. Це на 25% більше, ніж у 2023 році, коли було здано 66 209 квартир, за даними Держстату.
Близько 30% нових квартир (24 060) побудували 20 провідних компаній. Лідерами стали «Інтергал-Буд» (3109 квартир), blago (2954) та «Ріел» (1953).
Водночас темпи отримання дозволів на нове будівництво знизилися. У 2024 році забудовники отримали дозволи на зведення понад 40 000 квартир у 14 областях і Києві, тоді як у 2021 році таких дозволів було близько 144 000 у 21 області та столиці, повідомляє Держстат.
