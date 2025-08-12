У найближчі пʼять років 37% киян хочуть купити нове житло, 10% з них готові до купівлі квартири чи будинку в найближчий рік. Стримують попит високі ціни на житло і непрогнозованість будівництва , йдеться у дослідженні житлової ситуації в Києві, проведеному Gradus Research на замовлення Української асоціації девелоперів у 2025 році.

Ключові факти

Власне житло – квартиру або приватний будинок – мають дві третини опитаних людей (66%), решта – винаймають або мешкають у родичів, за даними Gradus Research. Серед власників житла 12% респондентів брали кредити для купівлі. Решта здебільшого придбали житло власним коштом (47%) або приватизували (35%).

Покращити житлові умови хочуть 85% мешканців Києва. Головні причини: 50% відповіли, що це недостатня якість житла (поганий стан будівлі, старі комунікації, планування, відсутність ремонту); 34% – замала площа (особливо для родин із дітьми); 32% – не мають власного житла (живуть у родичів або орендують); 28% – незадовільний технічний стан (вік будинку, волога, тріщини); 26% – низький комфорт життя (слабка інфраструктура, шум, проблеми з безпекою).

Третина респондентів (33%) готові придбати житло в новобудові, п’ята частина (21%) орієнтуються на вторинний ринок. 43% розглядають обидва варіанти, тобто не мають чітко визначеної позиції, йдеться в дослідженні.

Лише 10% респондентів мають намір купити нове житло протягом наступного року. Це свідчить про обмежений попит у короткостроковій перспективі. Натомість основна частина попиту є відкладеною: 21% планують покупку протягом двох років; 22% – протягом трьох років; 33% – у п’ятирічному горизонті.

В Україні до 2,4 млн людей потенційно планують купівлю житла, за оцінками платформи OLX та опитувань ринку у 2024–2025 роках. Київ зберігав частку 15-20% цього попиту. Платоспроможний відкладений попит у Києві становить приблизно до 190 000 осіб, йдеться в дослідженні Gradus.

Більша частина респондентів – 52% – планують купувати житло за власні заощадження. Третина (30%) – розраховують на іпотеку без продажу наявного житла, приблизно стільки ж (29%) обрали варіант продати наявне житло, щоб купити нове. Майже чверть (26%) готові скористатися розтермінуванням від забудовника; 19% – комбінувати іпотеку з продажем житла.

Обмежують попит на купівлю житла передусім високі ціни – про це сказали 78% респондентів. Також потенційні покупці бояться замороження або зупинки будівництва, не довіряють термінам здачі об’єкта, побоюються неякісного будівництва.

Опитування проводилося у 2025 році, вибірка становить 840 мешканців Києва віком 18–60 років. По деяких запитаннях була можливість обирати кілька відповідей.

Контекст

На середину серпня в Києві відкриті продажі в 340 чергах у житлових комплексах, але будівництво ведеться у 214 чергах, за даними ЛУН. Середня ціна на квартири в новобудовах на липень 2025-го становила $1300 за 1 кв. м.

За перший квартал у Києві ввели в експлуатацію 282 255 кв. м житла на 4076 квартир, за даними Держстату. За цей період у столиці стартувало будівництво 1711 нових квартир загальною площею 145 300 кв. м.