Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) відтерміновує будівництво другого заводу в Японії, спрямовуючи більше коштів на прискорене розширення виробництва в США через загрозу мит, які може запровадити адміністрація Трампа. Про це 4 липня пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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Оновлений графік є ще одним прикладом того, як агресивна торгова політика президента Трампа перенаправляє інвестиції до США за рахунок союзників, пише видання. Провідні технологічні компанії зобов’язалися розширити виробництво серверів для штучного інтелекту в США, які наразі виготовляються в таких країнах, як Мексика та Тайвань.

Багато регіонів світу, включаючи США, Японію, Європу та рідний для TSMC Тайвань, прагнуть залучити інвестиції компанії, яка обслуговує таких клієнтів, як Apple і Nvidia, та має ринкову капіталізацію майже $1 трлн. Напівпровідники вважаються стратегічною галуззю, і ці регіони надають фінансову підтримку для розширення TSMC.

Проте TSMC відома своїм обережним підходом до капітальних витрат і побоюється створювати надлишкові потужності, які ринок може не поглинути, зазначають аналітики. Пріоритетність забезпечення достатніх потужностей у США зумовлена погрозами Трампа запровадити мита на імпортовані чипи.

Джерела, знайомі з планами TSMC, зазначають, що подальші затримки будівництва другого заводу в Японії ймовірні, і точні терміни початку робіт наразі неможливо спрогнозувати.

Контекст

На початку минулого року TSMC оголосила про плани будівництва другого заводу в префектурі Кумамото на півдні Японії в рамках інвестиційного плану на $20 млрд, підтриманого японським урядом на суму понад $8 млрд. Перший завод у Японії почав виробництво чипів восени минулого року для таких клієнтів, як Toyota. Будівництво другого заводу планувалося розпочати на початку 2025 року, але голова TSMC Сі Сі Вей у червні повідомив про незначну затримку через надмірний автомобільний рух у регіоні.

Ця затримка є ударом для Японії, економіка якої вже страждає від 25% мит, запроваджених Трампом на імпортовані автомобілі та сталь. Токіо сподівався швидко укласти торговельну угоду з США, але переговори зайшли в глухий кут, і нещодавно Трамп розкритикував Японію за нібито небажання відкривати свої ринки.

TSMC також розпочала будівництво свого першого європейського заводу в Німеччині наприкінці 2024 року, плануючи запуск виробництва до кінця 2027 року.

У березні голова TSMC відвідав Білий дім і разом із Трампом оголосив про плани інвестувати щонайменше $100 млрд у США протягом найближчих кількох років, додатково до раніше оголошених $65 млрд.

У квітні міністр торгівлі США Говард Лутнік взяв участь у церемонії закладки фундаменту третього заводу TSMC у районі Фінікса, штат Аризона.

Заводи TSMC в Аризоні є єдиними за межами Тайваню, які призначені для виробництва передових чипів для американських технологічних гігантів, таких як Apple, Nvidia та AMD. Це відповідає зусиллям адміністрацій Байдена і Трампа щодо збільшення внутрішнього виробництва напівпровідників.

Трамп закликав виробляти напівпровідники в США, а його адміністрація розпочала розслідування, яке може призвести до запровадження мит на імпорт чипів.