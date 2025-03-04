TSMC інвестує $100 млрд у виробництво чипів у США

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), найбільший у світі контрактний виробник напівпровідників, планує інвестувати щонайменше $100 млрд у будівництво заводів у США. Про це компанія оголосила разом із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 3 березня, пише WSJ .

Деталі

Інвестиції TSMC планує спрямувати на розширення виробництва в Аризоні. Гендиректор компанії Сі Сі Вей заявив, що у планах – будівництво трьох нових заводів із виробництва чипів, двох підприємств із пакування напівпровідників та центру досліджень і розробок.

Це значно розширює присутність компанії в США, де вона закріпилася ще у 2020 році, оголосивши про будівництво заводу вартістю $12 млрд, зазначила WSJ. Відтоді амбіції TSMC лише зростали: загальна сума інвестицій у США вже сягнула $165 млрд.

Трамп, який активно виступає за розвиток виробництва в США, назвав розширення TSMC перемогою його політики тарифів. Він стверджує, що високі мита на імпортні чипи зробили локальне виробництво привабливішим.

При цьому експерти зазначають, що більшість таких інвестицій підтримується саме державними субсидіями, а не тарифною політикою.

Контекст

TSMC – ключовий гравець у глобальному технологічному секторі, адже її чипи використовуються в системах штучного інтелекту, смартфонах та іншій високотехнологічній продукції.

США тривалий час намагалися зменшити свою залежність від азійських виробників і повернути критично важливі технології на власну територію. Адміністрація Байдена, як і раніше Трампа, підтримувала цю стратегію через державні субсидії: TSMC вже отримала $6,6 млрд грантів у межах закону про чипи 2022 року.

Розширення TSMC відбувається на тлі інших масштабних інвестицій у напівпровідникову галузь США. OpenAI, Oracle та SoftBank Group раніше заявили про намір інвестувати до $500 млрд у штучний інтелект, а Apple планує витратити ще $500 млрд на створення 20 000 робочих місць. Водночас критики звертають увагу, що не всі обіцянки великих корпорацій реалізуються в повному обсязі.