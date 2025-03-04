TSMC інвестує $100 млрд у виробництво чипів у США

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), найбільший у світі контрактний виробник напівпровідників, планує інвестувати щонайменше $100 млрд у будівництво заводів у США. Про це компанія оголосила разом із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 3 березня, пише WSJ.
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Деталі
- Інвестиції TSMC планує спрямувати на розширення виробництва в Аризоні. Гендиректор компанії Сі Сі Вей заявив, що у планах – будівництво трьох нових заводів із виробництва чипів, двох підприємств із пакування напівпровідників та центру досліджень і розробок.
- Це значно розширює присутність компанії в США, де вона закріпилася ще у 2020 році, оголосивши про будівництво заводу вартістю $12 млрд, зазначила WSJ. Відтоді амбіції TSMC лише зростали: загальна сума інвестицій у США вже сягнула $165 млрд.
- Трамп, який активно виступає за розвиток виробництва в США, назвав розширення TSMC перемогою його політики тарифів. Він стверджує, що високі мита на імпортні чипи зробили локальне виробництво привабливішим.
- При цьому експерти зазначають, що більшість таких інвестицій підтримується саме державними субсидіями, а не тарифною політикою.
Контекст
TSMC – ключовий гравець у глобальному технологічному секторі, адже її чипи використовуються в системах штучного інтелекту, смартфонах та іншій високотехнологічній продукції.
США тривалий час намагалися зменшити свою залежність від азійських виробників і повернути критично важливі технології на власну територію. Адміністрація Байдена, як і раніше Трампа, підтримувала цю стратегію через державні субсидії: TSMC вже отримала $6,6 млрд грантів у межах закону про чипи 2022 року.
Розширення TSMC відбувається на тлі інших масштабних інвестицій у напівпровідникову галузь США. OpenAI, Oracle та SoftBank Group раніше заявили про намір інвестувати до $500 млрд у штучний інтелект, а Apple планує витратити ще $500 млрд на створення 20 000 робочих місць. Водночас критики звертають увагу, що не всі обіцянки великих корпорацій реалізуються в повному обсязі.
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