У Балтійському морі обірвано два кабелі звʼязку, Німеччина та Фінляндія підозрюють саботаж

Два підводні оптоволоконні кабелі звʼязку в Балтійському морі, у тому числі один, що зʼєднує Фінляндію та Німеччину, були обірвані, що викликало підозри у саботажі, пише Reuters . Фінляндія та Німеччина у спільній заяві заявили, що розслідують інцидент, який відразу викликає підозри про навмисне пошкодження.

Ключові факти

Фінська державна компанія Cinia, що займається кібербезпекою та телекомунікаціями, повідомила, що кабель протяжністю 1200 км, що зʼєднує Гельсінкі з німецьким портом Росток, припинив роботу у о 02:00 за Гринвічем (04:00 за Києвом) понеділок, 18 листопада.

За даними литовської компанії Telia Lietuva, що входить до складу шведської компанії Telia, інтернет-канал протяжністю 218 км між Литвою та шведським островом Готланд вийшов з ладу приблизно о 08:00 за Гринвічем (10:00 за Києвом) у неділю, 17 листопада. Представник Telia Lietuva Аудрюс Стасіулайтіс повідомив, що інший кабель також був обірваний. Він належить шведській компанії Arelion та експлуатується нею для передачі інтернет-трафіку.

Фінляндія та Німеччина у спільній заяві заявили, що вони «глибоко стурбовані обірваним підводним кабелем» і розслідують «інцидент, який відразу викликає підозри про навмисне пошкодження». Зазанчається, що безпека Європи перебуває під загрозою через війну Росії проти України та «гібридну війну з боку зловмисних субʼєктів», проте не вказується кого саме.

«Абсолютно необхідно зʼясувати, чому наразі у Балтійському морі не працюють два кабелі», – заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін в інтервʼю шведському громадському телеканалу SVT.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що обрив підводного кабелю звʼязку між Німеччиною та Фінляндією, найімовірніше, був актом саботажу. «Ніхто не вірить, що ці кабелі були перерізані випадково… Тому ми змушені заявити, не знаючи точно, від кого це виходило, що це «гібридна» акція, що це саботаж», – цитує міністра, пише Financial Times.

Контекст

Минулого року підводний газопровід і кілька телекомунікаційних кабелів, прокладених дном Балтійського моря, були серйозно пошкоджені внаслідок інциденту, який спричинив тривогу в регіоні. Фінська поліція, яка розслідує справу 2023 року, назвала як головного підозрюваного китайський контейнеровоз, який, ймовірно, зірвався з якоря, але не повідомила, чи було завдано шкоди випадково чи навмисно.

Ці події, а також вибухи, що зруйнували газопровід «Північний потік» у 2022 році, знову привернули увагу європейських країн до загроз критично важливій інфраструктурі.