Європейський Союз розглядає можливість прийняття нових країн-членів без надання їм права вето на початковому етапі. Про це 20 жовтня пише Politico з посиланням на джерела.

Деталі

За інформацією видання, такий підхід може зробити позицію противників розширення ЄС, зокрема прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, більш поступливою.

Politico зазначає, що дискусія щодо реформи перебуває на ранній стадії та потребує одностайної підтримки всіх країн-членів ЄС.

Голова комітету з європейських питань Бундестагу Німеччини Антон Хофрайтер заявив, що ця ініціатива дозволить країнам-кандидатам, таким як Україна, Молдова, Чорногорія та інші, отримати доступ до переваг членства в ЄС без очікування завершення всіх внутрішніх реформ у Союзі.

Під внутрішніми реформами мається на увазі, зокрема, обмеження права вето для країн-членів ЄС.

Контекст

Останньою країною, яка наразі успішно завершила процес вступу до Європейського Союзу, є Хорватія, що приєдналася до ЄС у 2013 році.

У 2020 році Великобританія завершила процедуру виходу з ЄС після того, як її громадяни на референдумі 2016 року проголосували за припинення членства в Євросоюзі.

Україна заявила про свій намір вступити до ЄС після початку повномасштабного вторгнення військ РФ і незабаром отримала статус країни-кандидата.

Для вступу країни-кандидата до Євросоюзу необхідна підтримка всіх держав-членів ЄС. Наразі Угорщина блокує процес вступу України.