Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

У ЄС обговорюють зміну правил членства, що може допомогти вступу України – Politico

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Європейський Союз розглядає можливість прийняття нових країн-членів без надання їм права вето на початковому етапі. Про це 20 жовтня пише Politico з посиланням на джерела.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • За інформацією видання, такий підхід може зробити позицію противників розширення ЄС, зокрема прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, більш поступливою.
  • Politico зазначає, що дискусія щодо реформи перебуває на ранній стадії та потребує одностайної підтримки всіх країн-членів ЄС.
  • Голова комітету з європейських питань Бундестагу Німеччини Антон Хофрайтер заявив, що ця ініціатива дозволить країнам-кандидатам, таким як Україна, Молдова, Чорногорія та інші, отримати доступ до переваг членства в ЄС без очікування завершення всіх внутрішніх реформ у Союзі.
  • Під внутрішніми реформами мається на увазі, зокрема, обмеження права вето для країн-членів ЄС.

Контекст 

Останньою країною, яка наразі успішно завершила процес вступу до Європейського Союзу, є Хорватія, що приєдналася до ЄС у 2013 році.

У 2020 році Великобританія завершила процедуру виходу з ЄС після того, як її громадяни на референдумі 2016 року проголосували за припинення членства в Євросоюзі.

Україна заявила про свій намір вступити до ЄС після початку повномасштабного вторгнення військ РФ і незабаром отримала статус країни-кандидата.

Для вступу країни-кандидата до Євросоюзу необхідна підтримка всіх держав-членів ЄС. Наразі Угорщина блокує процес вступу України.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні