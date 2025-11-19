Супермаркет «Сільпо», що знаходиться на проспекті Аерокосмічному, 167/1 у Харкові, зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки на місто в ніч на середу 19 листопада. Про це йдеться в повідомленні мережі магазинів «Сільпо» у Facebook.

Деталі

Усередині супермаркету обвалився дах, частина будівлі зруйнована.

«Сьогодні вночі ворог знову завдав ударів по українських містах. Під обстріл потрапив і наш супермаркет «Сільпо» у Харкові на пр. Аерокосмічний, 167/1. Найважливіше – ніхто з працівників не постраждав», – йдеться в повідомленні мережі.

Триває оцінка пошкоджень командою мережі та місцевими службами.

Внаслідок російської атаки БпЛА на Харків в ніч на середу пошкоджено щонайменше 10 цивільних автомобілів, житловий будинок, офісну будівлю. Постраждали 32 людини, серед них 9-річна та 13-річна дитини, а також 18-річна дівчина, повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов.

Контекст

19 листопада російські війська знову здійснили масштабний комбінований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

Унаслідок атаки у Львові було знищено відділення «Укрпошти» разом із приблизно 900 посилками.

Крім того, у місті повністю зруйновано виробничі приміщення компанії Pizza Hot. За інформацією представників бренду, по підприємству завдали три удари. Із завтрашнього дня, ймовірно, Pizza Hot буде змушена призупинити свою діяльність.