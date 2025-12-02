За минулий місяць українці придбали близько 8300 нових легкових авто. Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року і рекордний результат за останні 14 місяців, повідомляє «Укравтопром» 2 грудня.

Деталі

Відносно жовтня 2025 року попит на нові авто зріс на 6%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Бестселером місяця став RENAULT Duster.

Всього з початку року в країні було реалізовано 68 900 нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.

Десятка нових авто у листопаді:

BYD – 1615 од.; Toyota – 859 од.; Volkswagen – 798 од.; Renault – 577 од.; Skoda – 561 од.; Zeekr – 397 од.; Hyndai – 363 од.; Honda – 341 од.; BMW – 239 од.; Audi – 239 од.

Контекст

В Україні до кінця 2025 року діють пільгові ставки на імпорт електромобілів. Електрокари звільнені від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%). Необхідно сплатити лише акцизний збір у розмірі €1 за кВт ємності акумулятора. Ці пільги були запроваджені у 2017 році спочатку на один рік, потім їх дію продовжили до кінця 2022 року, а у 2021 році – до кінця 2025 року.