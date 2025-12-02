За минулий місяць українці придбали близько 8300 нових легкових авто. Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року і рекордний результат за останні 14 місяців, повідомляє «Укравтопром» 2 грудня.
Деталі
- Відносно жовтня 2025 року попит на нові авто зріс на 6%.
- Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.
- Бестселером місяця став RENAULT Duster.
- Всього з початку року в країні було реалізовано 68 900 нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.
Десятка нових авто у листопаді:
- BYD – 1615 од.;
- Toyota – 859 од.;
- Volkswagen – 798 од.;
- Renault – 577 од.;
- Skoda – 561 од.;
- Zeekr – 397 од.;
- Hyndai – 363 од.;
- Honda – 341 од.;
- BMW – 239 од.;
- Audi – 239 од.
Контекст
В Україні до кінця 2025 року діють пільгові ставки на імпорт електромобілів. Електрокари звільнені від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%). Необхідно сплатити лише акцизний збір у розмірі €1 за кВт ємності акумулятора. Ці пільги були запроваджені у 2017 році спочатку на один рік, потім їх дію продовжили до кінця 2022 року, а у 2021 році – до кінця 2025 року.
