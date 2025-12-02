Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

У листопаді українці придбали близько 8300 нових авто. Лідер ринку – BYD

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

У листопаді українці придбали близько 8300 нових авто. Лідер ринку – BYD /Getty Images

Getty Images

За минулий місяць українці придбали близько 8300 нових легкових авто. Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року і рекордний результат за останні 14 місяців, повідомляє «Укравтопром» 2 грудня.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Відносно жовтня 2025 року попит на нові авто зріс на 6%.
  • Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.
  • Бестселером місяця став RENAULT Duster.
  • Всього з початку року в країні було реалізовано 68 900 нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.

Десятка нових авто у листопаді:

  1. BYD – 1615 од.;
  2. Toyota – 859 од.;
  3. Volkswagen – 798 од.;
  4. Renault – 577 од.;
  5. Skoda – 561 од.;
  6. Zeekr – 397 од.;
  7. Hyndai – 363 од.;
  8. Honda – 341 од.;
  9. BMW – 239 од.;
  10. Audi – 239 од.

Контекст

В Україні до кінця 2025 року діють пільгові ставки на імпорт електромобілів. Електрокари звільнені від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%). Необхідно сплатити лише акцизний збір у розмірі €1 за кВт ємності акумулятора. Ці пільги були запроваджені у 2017 році спочатку на один рік, потім їх дію продовжили до кінця 2022 року, а у 2021 році – до кінця 2025 року.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні