Китайський автовиробник BYD знизив ціль продажів на 2025 рік до 4,6 млн автомобілів – на 16% менше від попереднього плану у 5,5 млн. Про це пише Reuters із посиланням на два обізнані із ситуацією джерела. Це стане найповільнішим річним зростанням компанії за останні п’ять років і свідчить про завершення епохи рекордного підйому.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Новий внутрішній орієнтир компанія довела до постачальників у серпні. BYD не коментує це рішення. Акції компанії в Гонконзі після новини впали на 3,1%.
- На тлі сповільнення продажів BYD зафіксував перше за три роки падіння квартального прибутку – на 30%. Основна причина тиску – жорстка конкуренція з Geely та Leapmotor, а також багаторічна цінова війна на внутрішньому ринку, що становить близько 80% збуту компанії.
- Аналітики також знизили свої прогнози: Deutsche Bank очікує 4,7 млн проданих авто у 2025 році, Morningstar – 4,8 млн.
- За вісім місяців року компанія реалізувала лише 52% від початкового плану. При цьому продажі бюджетних моделей BYD у липні впали на 9,6%, тоді як Geely у цьому сегменті наростила реалізацію на 90%.
Контекст
За останні п’ять років BYD перетворився з нішевого виробника на одного з глобальних лідерів: продажі електрокарів та гібридів зросли з 430 000 у 2020 році до 4,3 млн у 2024-му, що вивело компанію на рівень із GM і Ford.
У березні 2025 року BYD анонсував плани залучити $5,2 млрд шляхом розміщення акцій для фінансування досліджень, розширення на міжнародні ринки, поповнення оборотного капіталу та інших корпоративних цілей. У першому кварталі чистий прибуток компанії становив 9,15 млрд юанів ($1,3 млрд), перевищивши очікування аналітиків і значно випередивши Tesla, чий прибуток становив лише $409 млн – утричі менше.
Однак зараз темпи зростання сповільнюються. У серпні виробництво BYD знизилося другий місяць поспіль – уперше з 2020 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.