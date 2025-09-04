Китайський автовиробник BYD знизив ціль продажів на 2025 рік до 4,6 млн автомобілів – на 16% менше від попереднього плану у 5,5 млн. Про це пише Reuters із посиланням на два обізнані із ситуацією джерела. Це стане найповільнішим річним зростанням компанії за останні п’ять років і свідчить про завершення епохи рекордного підйому.

Деталі

Новий внутрішній орієнтир компанія довела до постачальників у серпні. BYD не коментує це рішення. Акції компанії в Гонконзі після новини впали на 3,1%.

На тлі сповільнення продажів BYD зафіксував перше за три роки падіння квартального прибутку – на 30%. Основна причина тиску – жорстка конкуренція з Geely та Leapmotor, а також багаторічна цінова війна на внутрішньому ринку, що становить близько 80% збуту компанії.

Аналітики також знизили свої прогнози: Deutsche Bank очікує 4,7 млн проданих авто у 2025 році, Morningstar – 4,8 млн.

За вісім місяців року компанія реалізувала лише 52% від початкового плану. При цьому продажі бюджетних моделей BYD у липні впали на 9,6%, тоді як Geely у цьому сегменті наростила реалізацію на 90%.

Контекст

За останні п’ять років BYD перетворився з нішевого виробника на одного з глобальних лідерів: продажі електрокарів та гібридів зросли з 430 000 у 2020 році до 4,3 млн у 2024-му, що вивело компанію на рівень із GM і Ford.

У березні 2025 року BYD анонсував плани залучити $5,2 млрд шляхом розміщення акцій для фінансування досліджень, розширення на міжнародні ринки, поповнення оборотного капіталу та інших корпоративних цілей. У першому кварталі чистий прибуток компанії становив 9,15 млрд юанів ($1,3 млрд), перевищивши очікування аналітиків і значно випередивши Tesla, чий прибуток становив лише $409 млн – утричі менше.

Однак зараз темпи зростання сповільнюються. У серпні виробництво BYD знизилося другий місяць поспіль – уперше з 2020 року.