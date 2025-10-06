З 6 жовтня мережу електроніки та побутової техніки «Фокстрот» очолив топменеджер компанії Юрій Поліщук, повідомила пресслужба ритейлера.
Деталі
- Поліщук зосередиться на вдосконаленні бізнес-моделі (ефективність, прибутковість, інновації), мотивації команди та узгодженні клієнтських потреб з бізнес-цілями.
- Раніше він обіймав посаду комерційного директора «Фокстрот» у 2019-2020 роках, а до цього 14 років працював у мережі, з яких шість років – на посаді фінансового директора. Його кар’єра охоплює понад 10 років досвіду на керівних посадах у роздрібній торгівлі та 15 років у сфері фінансового менеджменту. Має значний досвід роботи з роздрібними компаніями у сферах фармацевтики, побутової техніки та електроніки.
- Зміни в компанії пов’язані з новим етапом розвитку ритейлера з підвищеним акцентом на цифровізацію, подальшим зміцненням омніканальної екосистеми для клієнтів та посиленням конкурентних позицій бренду, додали у пресслужбі.
- Поліщук змінив на посаді Олексія Зозулю, який керував компанією протягом шести років.
Контекст
Мережа «Фокстрот» залишається провідним омніканальним ритейлером в Україні за кількістю магазинів та обсягом продажів електроніки й побутової техніки. Станом на серпень 2025 року компанія представлена в 68 містах, має 125 магазинів, сайт Foxtrot.ua та мобільний додаток.
За даними YouControl, у 2024 році виторг ТОВ «ФТД-Ритейл» (Київ), що розвиває мережу, зріс на 17,6%, до 14,883 млрд грн порівняно з 2023-м. Чистий прибуток – 6,721 млн грн (проти 314,436 млн грн у 2023-му).
Засновники «Фокстроту» – українські бізнесмени Геннадій Виходцев і Валерій Маковецький.
