У Туреччині відбулися масові протести на підтримку заарештованого опонента Ердогана, влада вдалася до масових затримань (фото, відео)

У Туреччині спалахнули масові протести через затримання опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу. Про це пише Euronews 20 березня. За інформацією Bloomberg , турецька влада заарештувала 37 осіб за їхні пости в соціальних мережах, у яких вони критикували арешт Імамоглу.

Деталі

Влада заблокувала дороги в місті та запровадила чотириденну заборону на демонстрації, щоб зупинити хвилю невдоволення. Проте люди все одно вийшли на вулиці, влаштувавши акції в університетах і на станціях метро.

Один із протестувальників вважає арешт незаконним і зазначає, що це лише імітація демократії, якої люди не заслуговують, висловлюючи своє розчарування.

Тисячі протестувальників зібралися перед мерією, незважаючи на холод, скандуючи: «Ердоган – диктатор» і «Імамоглу, ми з тобою». За даними BBC, у Стамбулі сталися сутички між протестувальниками та поліцією.

Деякі вулиці перекрили для транспорту, а кілька ліній метро припинили роботу.

Турецька поліція виявила 261 «підозрілий акаунт», заявив міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая. За його словами, ці користувачі розміщували «провокаційні» дописи, які розпалюють ненависть і штовхають до злочинів. Єрлікая додав, що кіберполіція працює 24/7, відстежуючи активність у мережі.

Протести в Туреччині Фото: Getty Images Фото Getty Images Протести в Туреччині Фото: Getty Images Протести в Туреччині Фото: Getty Images Протести в Туреччині Фото: Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

19 березня стало відомо, що в Туреччині поліція затримала Імамоглу. Напередодні арешту Стамбульський університет анулював його диплом, що може завадити Імамоглу висувати свою кандидатуру на президентських виборах, запланованих у Туреччині до 2028 року відповідно до конституції.

Екрем Імамоглу давно вважається ключовим конкурентом Ердогана на майбутніх виборах. Його затримання викликало значні потрясіння в економіці країни: турецька ліра різко впала до історичного мінімуму, що змусило державні банки терміново продати близько $8 млрд для підтримки валюти. Фондовий ринок також зазнав серйозного удару – торги акціями довелося тимчасово призупинити через різке падіння індексів. Водночас державні облігації втратили в ціні, оскільки інвестори почали їх масово розпродавати, що призвело до зростання вартості запозичень для Туреччини.

Британська організація Netblocks, яка відстежує стан інтернету, повідомила про обмеження доступу до соціальних мереж у Туреччині, зокрема до X, YouTube, Instagram і TikTok.