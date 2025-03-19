Мера Стамбула та опонента Ердогана затримали. Ліра обвалилася, в країні блокують соцмережі

У Туреччині поліція затримала мера Стамбула Екрема Імамоглу, ключового опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана. Про це пише Reuters 19 березня. Затримання Імамоглу спричинило серйозні потрясіння на фінансових ринках країни, турецька ліра обвалилася до історичного мінімуму, пише Bloomberg . На тлі затримання в країні заблокували низку соцмереж.

Деталі

Затримання відбулося після обшуку в його домі, пов’язаного з розслідуванням корупції, пишуть місцеві ЗМІ.

Помічник мера анонімно повідомив, що Імамоглу перебуває у відділку поліції. За даними BBC, прокуратура Стамбула видала ордери на арешт понад 100 осіб, включно з Імамоглу, через підозри у корупції.

Його та інших звинувачують у створенні злочинної організації, здирництві, хабарництві, шахрайстві та маніпуляціях із тендерами. Прокуратура вважає Імамоглу очільником цієї організації.

Екрем Імамоглу розмістив відео в X, у якому назвав своє затримання «атакою на вибір народу».

Після новин про арешт турецька ліра обвалилася до історичного мінімуму, що змусило державні банки терміново продати близько $8 млрд для стабілізації валюти.

Фондовий ринок зазнав різкого падіння, через що торгівлю акціями довелося тимчасово зупинити, а вартість державних облігацій знизилася, оскільки інвестори почали їх розпродавати, підвищуючи витрати на запозичення для Туреччини.

Перед затриманням турецька влада скасувала університетський диплом Імамоглу, що може стати юридичною підставою для усунення його з політичної арени та унеможливити участь у президентських виборах 2028 року проти Ердогана.

Тим часом, за даними інтернет-обсерваторії Netblocks, у Туреччині частково заблокували доступ до низки соцмереж, таких як X, YouTube, Instagram і TikTok.

Контекст

Екрема Імамоглу двічі обирали мером Стамбула – у 2019 та 2023 роках, коли він переміг кандидатів від правлячої консервативної Партії справедливості та розвитку, очолюваної Реджепом Ердоганом. Цікаво, що сам президент Туреччини розпочав свою політичну карʼєру з посади мера цього мегаполіса у 1990-х роках.

У 2022 році турецький суд засудив Імамоглу до двох років і семи місяців ув’язнення за образу членів Центральної виборчої комісії та заборонив йому балотуватися на виборах.

У неділю його мали офіційно висунути кандидатом у президенти від Республіканської народної партії – головної опозиційної сили Туреччини.