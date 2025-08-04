Швейцарський банк UBS погодився виплатити $300 млн у межах врегулювання справи, яка стосується зобов’язань Credit Suisse перед Мінʼюстом США, пише WSJ . Йдеться про угоду 2017 року, яка стосувалася облігацій, забезпечених іпотекою, проданих до фінансової кризи 2008 року.

Деталі

UBS завершив одну з юридичних справ, успадкованих після придбання Credit Suisse, підписавши угоду з Мінʼюстом США. Вона передбачає остаточне врегулювання споживчих зобов’язань Credit Suisse у рамках домовленостей від 2017 року.

Тоді Credit Suisse погодився на сплату $5,3 млрд за звинуваченнями в тому, що банк вводив в оману інвесторів щодо іпотечних облігацій до фінансової кризи. З цієї суми $2,5 млрд становив штраф, а $2,8 млрд – зобов’язання з підтримки споживачів.

Нове врегулювання дозволить UBS списати частину резервів, сформованих під час угоди про поглинання.

Багато міжнародних банків на кшталт Deutsche Bank, Goldman Sachs чи JPMorgan раніше вже виплатили мільярди доларів для врегулювання подібних претензій США, які виникли після іпотечної кризи 2008 року.

Контекст

UBS придбав Credit Suisse у 2023 році за сприяння швейцарської влади, щоб уникнути банківської кризи. З 7 червня цього року UBS і Credit Suisse почали функціонувати як єдина проміжна холдингова компанія з реєстрацією у США.

До UBS перейшли усі права та зобовʼязання Credit Suisse, включно з усіма непогашеними борговими інструментами.

UBS поступово закриває юридичні ризики, пов’язані з колишніми активами Credit Suisse. У травні UBS уже сплатив $511 млн у межах окремої справи про ухилення від податків з боку Credit Suisse.