Компанії Nvidia та AMD уклали з адміністрацією Дональда Трампа угоди, за якими 15% продажів їхніх ШІ-чипів у Китаї отримуватиме уряд США. Це стало умовою для отримання ліцензій на експорт і може принести Вашингтону мільярди доларів, пише WSJ .

Деталі

Йдеться про чипи Nvidia H20 та AMD MI308. Ліцензії на їхній експорт до Китаю Міністерство торгівлі США почало видавати минулої п’ятниці, вперше після квітневого призупинення через загострення торгових відносин.

Угоду з Nvidia уклали після зустрічі гендиректора Дженсена Хуана з Трампом, який того ж дня оголосив, що компанії, що інвестують у США, будуть звільнені від нових тарифів на чипи.

Подібні фінансові умови для експортних ліцензій є нетиповими та стали відповіддю на критику з боку прихильників жорсткої лінії у сфері нацбезпеки, які побоюються посилення китайських ШІ-потужностей, зазначило видання.

Nvidia розробила H20 у 2023 році спеціально для китайського ринку після обмежень на потужніші ШІ-чипи. Модель поступається флагманській серії Blackwell, але підходить для задач інференсу – використання вже натренованих моделей для аналізу нових даних.

Контекст

США та Китай досі ведуть переговори щодо торгівлі, а доступ до напівпровідників є ключовим пріоритетом для Пекіна. Адміністрація Трампа прагне, щоб американські ШІ-чипи стали світовим стандартом, протистоячи впливу китайських технологій від таких компаній як DeepSeek і Alibaba.

У Пекіні висловлювали занепокоєння щодо H20, називаючи їх неекологічними та потенційно небезпечними, однак Nvidia запевняє, що чипи не містять «бекдорів». Американська влада вважає, що H20 не є надпотужним продуктом і може допомогти конкурентній боротьбі з Huawei на глобальному ринку.

Наприкінці липня адміністрація Трампа зупинила запровадження нових обмежень на експорт технологій до Китаю, щоб не зашкодити перемовинам із Пекіном і забезпечити зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном цього року.

Тоді ж група з 20 колишніх посадовців і експертів, зокрема Метт Поттінджер, Девід Фейт і Лайза Тобін, звернеться з відкритим листом до міністра торгівлі Говарда Латніка. У ньому вони попереджають, що H20 може стати ключовим елементом для розвитку китайського військового ШІ, зокрема автономної зброї й систем спостереження. На їхню думку, йдеться про «стратегічну помилку», яка підриває економічну й військову перевагу США.