Компанії Nvidia та AMD уклали з адміністрацією Дональда Трампа угоди, за якими 15% продажів їхніх ШІ-чипів у Китаї отримуватиме уряд США. Це стало умовою для отримання ліцензій на експорт і може принести Вашингтону мільярди доларів, пише WSJ.
Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!
До 25.08 діє спеціальна ціна.
Деталі
- Йдеться про чипи Nvidia H20 та AMD MI308. Ліцензії на їхній експорт до Китаю Міністерство торгівлі США почало видавати минулої п’ятниці, вперше після квітневого призупинення через загострення торгових відносин.
- Угоду з Nvidia уклали після зустрічі гендиректора Дженсена Хуана з Трампом, який того ж дня оголосив, що компанії, що інвестують у США, будуть звільнені від нових тарифів на чипи.
- Подібні фінансові умови для експортних ліцензій є нетиповими та стали відповіддю на критику з боку прихильників жорсткої лінії у сфері нацбезпеки, які побоюються посилення китайських ШІ-потужностей, зазначило видання.
- Nvidia розробила H20 у 2023 році спеціально для китайського ринку після обмежень на потужніші ШІ-чипи. Модель поступається флагманській серії Blackwell, але підходить для задач інференсу – використання вже натренованих моделей для аналізу нових даних.
Контекст
США та Китай досі ведуть переговори щодо торгівлі, а доступ до напівпровідників є ключовим пріоритетом для Пекіна. Адміністрація Трампа прагне, щоб американські ШІ-чипи стали світовим стандартом, протистоячи впливу китайських технологій від таких компаній як DeepSeek і Alibaba.
У Пекіні висловлювали занепокоєння щодо H20, називаючи їх неекологічними та потенційно небезпечними, однак Nvidia запевняє, що чипи не містять «бекдорів». Американська влада вважає, що H20 не є надпотужним продуктом і може допомогти конкурентній боротьбі з Huawei на глобальному ринку.
Наприкінці липня адміністрація Трампа зупинила запровадження нових обмежень на експорт технологій до Китаю, щоб не зашкодити перемовинам із Пекіном і забезпечити зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном цього року.
Тоді ж група з 20 колишніх посадовців і експертів, зокрема Метт Поттінджер, Девід Фейт і Лайза Тобін, звернеться з відкритим листом до міністра торгівлі Говарда Латніка. У ньому вони попереджають, що H20 може стати ключовим елементом для розвитку китайського військового ШІ, зокрема автономної зброї й систем спостереження. На їхню думку, йдеться про «стратегічну помилку», яка підриває економічну й військову перевагу США.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.