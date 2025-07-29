Південнокорейський стартап Rebellions, який виробляє ШІ-чипи, розпочав новий раунд фінансування на $150–200 млн. Серед інвесторів – техногігант Samsung, який також виготовляє продукцію стартапу на власних потужностях. Після завершення раунду компанія планує вийти на IPO, пише CNBC .

Деталі

Rebellions зосереджений на інференсі – обробці даних у реальному часі. Компанія була заснована у 2020 році, а у 2023-му обʼєдналася з іншим ШІ-стартапом Sapeon.

З моменту створення вона залучила $220 млн, а в поточному раунді розраховує ще на $150–200 млн. Серед уже підтверджених інвесторів – Samsung, SK Hynix, SK Telecom, Korea Telecom і Aramco.

Після завершення раунду Rebellions планує провести IPO. Поточна оцінка компанії – $1 млрд, новий раунд має підвищити цю цифру.

Основний продукт стартапу – ШІ-чип Rebel, який буде виготовлений на 4-нм техпроцесі Samsung. Чотири таких чипи обʼєднуються у систему Rebel-Quad, яку компанія планує вивести на ринок до кінця 2025 року. У чипах використовується новітня памʼять Samsung HBM3e для обробки великих обсягів даних.

Контекст

Rebellions намагається зайняти нішу в ШІ-інфраструктурі, яка сьогодні контролюється Nvidia – лідером на ринку графічних процесорів. Інференс-чипи використовуються у генеративному ШІ, наприклад, у чат-ботах чи системах рекомендацій.

Протистояння з Nvidia у цьому сегменті посилюється через зростання попиту та геополітичні обмеження, зокрема американські експортні правила щодо поставок передових чипів до Китаю.

Співпраця Rebellions із Samsung є стратегічною і для виробника чипів: Samsung намагається розширити свою частку в глобальному ринку контрактного виробництва напівпровідників, де зараз домінує TSMC. Якщо Rebellions зможе масштабувати продажі, це зробить компанію важливим клієнтом для Samsung і посилить її позиції на світовому ринку ШІ-рішень.