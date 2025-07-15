Адміністрація Дональда Трампа надала Nvidia дозвіл на продаж ШІ-чипа H20 китайським клієнтам. Це відбулося після кількамісячної заборони та особистої зустрічі гендиректора компанії Дженсена Хуанга з президентом США, пише WSJ .

Деталі

Минулого тижня Хуанг прибув до Пекіна після зміни позиції Вашингтона щодо експортних обмежень. За словами CEO Nvidia, він «дуже задоволений» таким рішенням.

Чип H20, створений спеціально для китайського ринку, став бестселером у країні з моменту запуску в 2024 році. Тепер Nvidia повідомила, що незабаром відновить постачання, як тільки отримає відповідні ліцензії від Мінторгу США.

Паралельно компанія розробила новий ШІ-чип на базі архітектури Blackwell. Цей чип орієнтований на автоматизацію виробництва та логістику, але містить певні обмеження в потужностях, щоб задовольнити вимоги американських регуляторів щодо експортного контролю.

Рішення Вашингтона було сприйняте в Пекіні як жест доброї волі в межах торговельного перемир’я, укладеного в червні, зазначило видання. Воно передбачає, зокрема, зобов’язання Китаю активізувати видачу дозволів на експорт рідкоземельних металів. Цього тижня влада КНР також схвалила довгоочікувану угоду на $35 млрд про придбання американською Synopsys китайського бізнесу.

Зустрічі Хуанга з Трампом і міністром торгівлі Говардом Латником стали ключовими в кампанії Nvidia за збереження присутності в Китаї. За словами співрозмовників WSJ, Хуан переконував президента в тому, що домінування США в ШІ можливе лише за умови вільного доступу до світових ринків.

Водночас у США зростає увага до активності компанії в Китаї. Сенатори Джим Бенкс і Елізабет Воррен надіслали листа Хуану з проханням уникати контактів із китайськими компаніями, пов’язаними з армією та спецслужбами.

Контекст

Незважаючи на успіхи Nvidia, компанія першою у світі досягла капіталізації понад $4 трлн – китайський ринок залишається однією з небагатьох вразливих точок для виробника ШІ-чипів.

Попри поточний дозвіл, геополітичні ризики залишаються високими: у разі погіршення торговельних відносин США готові посилити обмеження, включно з забороною на обладнання для виробництва мікрочипів.

Під загрозою – потенційна угода між США та ОАЕ щодо постачання кількох сотень тисяч чипів Nvidia, яка з травня не просунулася через побоювання, що ці технології зрештою можуть опинитися в Китаї.

Адміністрація Трампа у квітні фактично заборонила Nvidia продавати чип H20, адаптований для відповідності колишнім правилам експортного контролю, що призвело до списання компанією $5,5 млрд.

У спробі зупинити глобальне поширення китайських технологій штучного інтелекту уряд США застеріг компанії від використання продуктів із Китаю, включаючи процесори Ascend компанії Huawei. Міністерство торгівлі Китаю розкритикувало цей крок, закликавши США «негайно виправити свої помилки» та припинити «дискримінаційну» практику.