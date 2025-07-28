Адміністрація Дональда Трампа зупинила запровадження нових обмежень на експорт технологій до Китаю, щоб не зашкодити перемовинам із Пекіном і забезпечити зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном цього року. Про це пише FT із посиланням на джерела. За даними видання, це викликало критику з боку частини американських безпекових кіл.

Деталі

Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США отримало вказівки утриматися від жорстких рішень щодо Китаю. Причина – побоювання, що Пекін у відповідь може обмежити експорт критично важливих матеріалів, зокрема рідкоземельних металів і магнітів, як це вже сталося в травні, кажуть співрозмовники видання.

У квітні адміністрація Трампа планувала заблокувати експорт до Китаю чипа Nvidia H20, створеного спеціально для китайського ринку після обмежень Джо Байдена на постачання більш потужних моделей. Але після лобіювання CEO Nvidia Дженсена Хуана Трамп змінив позицію.

Чип H20 викликав гостру дискусію між безпековими радниками, які вважають його загрозою, і бізнесом, який боїться втратити ринок.

У понеділок, 28 липня, група з 20 колишніх посадовців і експертів, зокрема Метт Поттінджер, Девід Фейт і Лайза Тобін, звернеться з відкритим листом до міністра торгівлі Говарда Латніка. У ньому вони попереджають, що H20 може стати ключовим елементом для розвитку китайського військового ШІ, зокрема автономної зброї й систем спостереження. На їхню думку, йдеться про «стратегічну помилку», яка підриває економічну й військову перевагу США.

Nvidia заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що H20 не несе військової загрози, а лише допомагає США зберігати глобальну підтримку. Водночас незалежні аналітики, зокрема Джиммі Гудріч із Rand, називають чип «бензином для китайського ШІ-двигуна».

Контекст

Хоча Мінторг США ще навесні планував додати дочірні компанії китайських виробників до «чорного списку» експортного контролю, жодні рішення досі не оголошені. Це стало тестом на те, чи адміністрація Трампа готова йти на поступки заради торгівлі з Пекіном.

Критики, зокрема Стів Беннон, заявляють, що Вашингтон повторює помилки минулого: поступається критичною технологією заради короткострокових прибутків американських компаній, і це може дорого коштувати національній безпеці.

Хоча адміністрація Трампа запровадила вимогу отримання ліцензії для експорту H20, на момент публікації жодної ліцензії ще не було видано. За словами речника, заявки на експорт розглядатимуть «ретельно, з урахуванням ризиків і вигод для США».