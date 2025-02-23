Україна має альтернативу системі Starlink – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявляє, що альтернатива системі Starlink є. Про це він повідомив на форумі «Україна. Рік 2025» 23 лютого, коментуючи інформацію про можливе обмеження доступу України до супутникового інтернету.

Деталі

Україна вже працює над альтернативою Starlink, заявив Умєров. За його словами, відповідні рішення вже є, але деталі поки не розголошуються.

Найближчим часом спільно з Мінцифри, Мінстратпромом, Міноборони та ЗСУ буде представлено офіційний план щодо цього питання, зазначив Умєров.

Контекст

Раніше Reuters повідомило, що американські переговорники, які наполягають на доступі до українських критично важливих корисних копалин, порушили питання можливого обмеження доступу України до супутникового інтернету Starlink Ілона Маска. Згодом сам Маск спростував ці повідомлення, заявивши, що інформація про ймовірне відключення Starlink не відповідає дійсності.