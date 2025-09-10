Україна 10 вересня отримала восьмий транш від ЄС обсягом €1 млрд у межах програми G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Деталі

Отримані кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки бюджету, зазначив міністр фінансів Сергій Марченко. «Завдяки цій допомозі ми можемо своєчасно забезпечувати соціальні виплати, відновлювати критично важливу інфраструктуру та утримувати економіку стабільною навіть у надзвичайно складних умовах», – наголосив він.

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від ЄС €10 млрд. Очікується, що решту коштів Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

Контекст

ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС складає €18,1 млрд ($20 млрд).

ЄС із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – €58,5 млрд на пріоритетні видатки держбюджету. За 8 місяців 2025 року країна отримала понад €16,5 млрд євро від ЄС.