В Україні розпочав роботу офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка спеціалізується, зокрема, на виробництві зенітно-ракетних комплексів NASAMS для протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров 22 червня.

Деталі

Системи NASAMS уже використовуються Збройними силами України. За словами Умєрова, співпраця з Kongsberg тепер зосереджена на спільних проєктах у сфері ППО.

Міністр анонсував розробку нових рішень на базі NASAMS для посилення захисту цивільного населення та критичної інфраструктури. «Відкриття офісу – це ще один крок у зміцненні партнерства між Україною, Норвегією та Kongsberg. Ми спільно працюватимемо над проєктами з виробництва перехоплювачів, посилення протиповітряної оборони та захисту морських рубежів – у сферах, де Kongsberg є світовим лідером», – наголосив Умєров.

Він також зазначив, що співпраця відкриває нові перспективи для українських і норвезьких інженерів у підвищенні ефективності наявного озброєння та впровадженні інновацій. За словами міністра, Україна очікує на перші практичні результати цієї співпраці найближчим часом.

Контекст

NASAMS – зенітний ракетний комплекс середньої дальності, розроблений норвезькою компанією Kongsberg спільно з американською Raytheon. Назва розшифровується як Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, тобто «Норвезька вдосконалена ракетна система «земля-повітря». Комплекс призначений для знищення повітряних цілей на малих і середніх висотах у будь-яких погодних умовах. В Україні системи NASAMS застосовуються для захисту повітряного простору з 2022 року.

У травні 2024 року президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере уклали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Норвегія виділила близько €6,4 млрд на підтримку України в 2023-2027 роках. Угода передбачає значний внесок Норвегії в розвиток морських спроможностей України в Чорному та Азовському морях, постачання систем NASAMS, обладнання до них і підготовку спеціалістів.

16 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив про розширення співпраці з Kongsberg. Обговорювалися інтеграція українських засобів ППО в систему NASAMS для підвищення її ефективності, розвиток морських спроможностей, створення систем протидії безпілотникам і можливості їхнього виробництва в Україні.