Американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace під час дебюту на Nasdaq зросла більш ніж на 34% після того, як акції компанії були розміщені вище очікуваного діапазону. Компанія, що спеціалізується на ракетах і місячних посадкових модулях, залучила $868 млн під час IPO, пише CNBC .

Деталі

Акції Firefly відкрилися на рівні $70, але закрилися за ціною $60,35 за папір, що оцінило компанію приблизно у $8,5 млрд. Спочатку компанія планувала встановити ціну в діапазоні $41-43, але підвищила її до $45, а раніше – з $35-39.

Firefly співпрацює з провідними оборонними компаніями, серед яких Lockheed Martin, L3Harris, а також отримала інвестицію в $50 млн від Northrop Grumman. У липні компанія виграла контракт NASA на суму $177 млн.

Гендиректор Джейсон Кім наголосив, що головним є якісне виконання проєктів. Основна увага компанії зосереджена на розробці ракети Alpha для запусків вантажів близько однієї тонни – популярних серед оборонних і комерційних клієнтів, а також для випробувань гіперзвукової зброї.

Успішною стала і місія місячного посадкового апарату Blue Ghost, який минулого року здійснив посадку на Місяць у рамках проєкту NASA.

За підсумками першого кварталу 2025 року Firefly заявила про шестиразове зростання доходу до $55,9 млн, хоча чистий збиток збільшився до $60,1 млн проти $52,8 млн роком раніше.

Firefly стала третьою космічною компанією, яка вийшла на публічний ринок у 2025 році після Voyager Technologies і Karman Holdings. Сектор космічних технологій активізувався на тлі зростаючого фінансування та державних контрактів, які отримують компанії на кшталт SpaceX Ілона Маска.

Позитивні IPO технологічних компаній, таких як Figma, Circle і CoreWeave у 2025 році, свідчать про пожвавлення ринку, який раніше довго перебував у стагнації через високі інфляцію та ставки.

Контекст

​​До лютого 2022-го головним інвестором та акціонером Firefly Aerospace був українець Макс Поляков. З 2017 року Поляков інвестував у Firefly близько $210 млн. У травні 2021-го компанія залучила перші $75 млн зовнішніх інвестицій.

29 грудня 2021 року Комітет з іноземних інвестицій США почав вимагати, щоб Поляков продав 50% акцій компанії. Вони належали йому та його інвестфонду Noosphere Ventures.

Фонд залучив інвестбанкірів для пошуку покупця. 24 лютого 2022-го частку (41%) Noosphere викупила американська AE Industrial Partners, яка має у своєму портфелі активів на $6,4 млрд. П’ять із дев’яти членів ради директорів Firefly працюють у AE Industrial Partners.