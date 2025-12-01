За умовами обігу варантів України, виплати за ними починають здійснюватися після того, як обсяг ВВП перевищить $125,4 млрд. Цього показника економіка України досягнула у 2018 році (тоді ВВП перевищив $130 млрд).

Перші виплати за варантами стосуються 2019 року, їх Україна робить із дворічним часовим лагом. Тобто за 2019-й Україна заплатила лише у 2021 році.

У 2022-му мали б відбутися виплати за 2020 рік тощо, аж до 2040-го, коли відбудеться остання виплата за 2038 рік.

Виплати за варантами привʼязані до показників зростання ВВП. Так само від ВВП залежить і сума щорічних виплат, вона обраховується у відсотках до ВВП країни.

Сумарна номінальна вартість українських ВВП-варантів становить $3,24 млрд. Термін їх обігу закінчиться у 2040 році. За різними підрахунками, сумарний обсяг виплат за цими інструментами до завершення терміну їх обігу може в десятки разів перевищити номінальну вартість.