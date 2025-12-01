Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди з коефіцієнтом 1,34 нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-2032 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%. Про це йдеться в прес-релізі Міністерства фінансів України від 1 грудня на біржі Euronext.
- Україна та спецкомітет власників ВВП-варантів досягли значного прогресу щодо їх обміну, але пошук повної згоди продовжиться до 5 грудня.
- Базові умови передбачають, що по 45% основної суми нових єврооблігацій B буде погашено 1 лютого 2030 та 2031 років, тоді як решта 10% – 1 лютого 2032 року.
- Ставка за облігаціями становитиме 4% річних до 1 лютого 2027 року, потім 5,5% річних до 1 серпня 2029 року і 7,25% річних на залишок строку до погашення.
- Власники ВВП-варантів, які погодяться на обмін у період ранньої згоди до 12 грудня включно, отримають додаткову винагороду 7% ($70 за кожні $1000 номіналу). Ті, хто здійснить обмін з 13 по 17 грудня включно, отримають 4,5%.
- Власники ВВП-варантів, які не братимуть участі в обміні у разі його затвердження, отримають єврооблігації Б з реструктуризації 2024 року з сумарним коефіцієнтом 1,36: по 0,68 на облігації з погашенням у 2030 та 2034 роках. Процентна ставка за ними становитиме 0% до 1 лютого 2027 року, 3% до 1 серпня 2033 року та 7,75% річних після цього.
- Кворум для ухвалення рішення складає 75% від загальної номінальної суми, а результати очікуються 22 грудня.
- Навіть якщо згоди досягнуть власники 50% ВВП-варантів, Україна залишає за собою право ініціювати їхній делістинг з біржі.
- За даними Франкфуртської фондової біржі ВВП-варанти подорожчали у понеділок на 0,66% – до 92,15% від номіналу. Останній раз дорожче вони коштували ще у жовтні довоєнного 2021 року, після чого в окремі періоди їх вартість падала нижче 20% від номіналу.
ВВП-варанти
За умовами обігу варантів України, виплати за ними починають здійснюватися після того, як обсяг ВВП перевищить $125,4 млрд. Цього показника економіка України досягнула у 2018 році (тоді ВВП перевищив $130 млрд).
Перші виплати за варантами стосуються 2019 року, їх Україна робить із дворічним часовим лагом. Тобто за 2019-й Україна заплатила лише у 2021 році.
У 2022-му мали б відбутися виплати за 2020 рік тощо, аж до 2040-го, коли відбудеться остання виплата за 2038 рік.
Виплати за варантами привʼязані до показників зростання ВВП. Так само від ВВП залежить і сума щорічних виплат, вона обраховується у відсотках до ВВП країни.
Сумарна номінальна вартість українських ВВП-варантів становить $3,24 млрд. Термін їх обігу закінчиться у 2040 році. За різними підрахунками, сумарний обсяг виплат за цими інструментами до завершення терміну їх обігу може в десятки разів перевищити номінальну вартість.
Контекст
31 липня президент Володимир Зеленський затвердив закон, який дозволяє Кабінету Міністрів тимчасово зупиняти виплати за зовнішнім державним боргом у разі необхідності. Цей закон став важливим кроком для підготовки до реструктуризації боргу.
Зовнішній борг України перед комерційними кредиторами, що підлягає реструктуризації, становить $23,4 млрд. Він включає єврооблігації, випущені під час реструктуризації 2015 року, цінні папери для фінансування бюджетних дефіцитів, а також євробонди «Укравтодору» під держгарантії. За останні два роки до них додалися несплачені відсотки через дію режиму standstill.
Уряд досяг домовленості про списання частини боргів лише з другої спроби. Під час першого раунду переговорів, який завершився невдало, Мінфін пропонував списати 25% боргів і ще 35% – за певних умов. Натомість кредитори погоджувалися на списання лише 22,5% з можливістю відновлення цих зобов’язань у майбутньому.
26 листопада Уряд України та власники ВВП-варантів знову сіли за стіл переговорів після невдалої спроби цього місяця погодити умови реструктуризації боргу, пов’язаного з економічним зростанням країни.
