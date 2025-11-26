Уряд України та власники ВВП-варантів знову сіли за стіл переговорів після невдалої спроби цього місяця погодити умови реструктуризації боргу, пов’язаного з економічним зростанням країни. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з процесом.
- Цього тижня група інвесторів – переважно хедж-фондів – підписала угоди про нерозголошення, що дозволило перейти до так званих «обмежених перемовин».
- Такий формат дає змогу обговорювати непублічну інформацію та передбачає тимчасові обмеження на торгівлю цими інструментами, оскільки теми можуть бути чутливими для ринку.
- Йдеться про спробу реструктуризувати близько $3,2 млрд боргу, виплати за яким залежать від темпів зростання української економіки.
- Міністерство фінансів України відмовилося коментувати новий етап діалогу. Серед власників варантів – Aurelius Capital Management LP та VR Capital Group; інтереси інвесторів представляють Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP та PJT Partners Inc. Останні не надали коментар на запит журналістів.
- Після новин про відновлення переговорів ВВП-варанти України торгувалися вище 91 цента за долар, збільшивши зростання від початку року до близько 20%.
Контекст
Україна перебуває у процесі широкого перегляду боргових зобов’язань на тлі війни та падіння економіки у 2022 році.
ВВП-варанти були випущені під час реструктуризації 2015 року як інструмент, що дозволяє кредиторам отримувати виплати у разі відновлення економічного зростання. Переговори навколо їхніх умов залишаються чутливими, адже результати вплинуть як на бюджетне навантаження України у найближчі роки, так і на очікування інвесторів щодо перспектив економіки.
На початку цього місяця Мінфін вдруге за рік не зміг домовитись із тримачами ВВП-варантів про реструктуризацію боргу. Перемовини з членами спеціального комітету, до якого входять власники близько 35% випущених ВВП-варантів тривали з середини жовтня по 5 листопада. Уряд мав би виплатити кредиторам цього року $542 млн.
Цього разу Мінфін запропонував обміняти ВВП-варанти на нові облігації з погашенням до 2032 року серії C. За цими цінними паперами передбачалось зростання ставки від 2,5% до 6% до 2030 року.
