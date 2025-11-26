Уряд України та власники ВВП-варантів знову сіли за стіл переговорів після невдалої спроби цього місяця погодити умови реструктуризації боргу, пов’язаного з економічним зростанням країни. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з процесом.

Деталі

Цього тижня група інвесторів – переважно хедж-фондів – підписала угоди про нерозголошення, що дозволило перейти до так званих «обмежених перемовин».

Такий формат дає змогу обговорювати непублічну інформацію та передбачає тимчасові обмеження на торгівлю цими інструментами, оскільки теми можуть бути чутливими для ринку.

Йдеться про спробу реструктуризувати близько $3,2 млрд боргу, виплати за яким залежать від темпів зростання української економіки.

Міністерство фінансів України відмовилося коментувати новий етап діалогу. Серед власників варантів – Aurelius Capital Management LP та VR Capital Group; інтереси інвесторів представляють Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP та PJT Partners Inc. Останні не надали коментар на запит журналістів.

Після новин про відновлення переговорів ВВП-варанти України торгувалися вище 91 цента за долар, збільшивши зростання від початку року до близько 20%.

Контекст

Україна перебуває у процесі широкого перегляду боргових зобов’язань на тлі війни та падіння економіки у 2022 році.

ВВП-варанти були випущені під час реструктуризації 2015 року як інструмент, що дозволяє кредиторам отримувати виплати у разі відновлення економічного зростання. Переговори навколо їхніх умов залишаються чутливими, адже результати вплинуть як на бюджетне навантаження України у найближчі роки, так і на очікування інвесторів щодо перспектив економіки.

На початку цього місяця Мінфін вдруге за рік не зміг домовитись із тримачами ВВП-варантів про реструктуризацію боргу. Перемовини з членами спеціального комітету, до якого входять власники близько 35% випущених ВВП-варантів тривали з середини жовтня по 5 листопада. Уряд мав би виплатити кредиторам цього року $542 млн.

Цього разу Мінфін запропонував обміняти ВВП-варанти на нові облігації з погашенням до 2032 року серії C. За цими цінними паперами передбачалось зростання ставки від 2,5% до 6% до 2030 року.