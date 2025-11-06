Україна та комітет власників ВВП-варантів припинили переговори без угоди про реструктуризацію – Мінфін

З 16 жовтня по 5 листопада представники України вели серію обмежених переговорів зі спеціальним комітетом інституційних власників ВВП-варантів, під час яких сторони двічі обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, але без успіху. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів, пише «Інтерфакс-Україна».

Деталі

«Сторони спільно вирішили припинити обмежені переговори, не досягнувши остаточної згоди щодо умов потенційної реструктуризації варантів», – повідомили в Мінфіні.

Зазначається, що Україна планує продовжувати взаємодію з власниками варантів та аналізувати всі можливі варіанти їх реструктуризації, які відповідатимуть трьом раніше оголошеним цілям: відновленню боргової стійкості відповідно до Програми з МВФ; зобов’язанням, узятим під час реструктуризації єврооблігацій у серпні 2024 року, про справедливий розподіл тягаря між усіма комерційними вимогами в межах реструктуризації; мораторію на виплати за варантами, затвердженому урядом 27 серпня 2024 року, з 31 травня 2025 року до завершення реструктуризації.

У переговорах Україну супроводжували юридичні та фінансові радники White & Case LLP і Rothschild & Co, а спеціальний комітет – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP та PJT Partners (UK) Ltd відповідно.

Контекст

Україна не виплатила кошти за ВВП-варантами через брак угоди з кредиторами про реструктуризацію цього боргу. Наприкінці квітня Мінфін провів переговори з власниками варантів, але домовленості досягти не вдалося.

Ці інструменти прив’язані до темпів економічного зростання й увійшли до складу держборгу ще 2015 року. Повномасштабне вторгнення зробило неможливим їх повне погашення. У чому суть складнощів із цими зобов’язаннями та наскільки критичним є технічний дефолт? Деталі – в матеріалі Forbes Ukraine.