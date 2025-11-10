Прослухати матеріал
Інвестори, які володіють українськими ВВП-варантами на понад $2,6 млрд, вдруге відхилили пропозицію Мінфіну про реструктуризацію та вимагають більш вигідних умов. Запропоновані ними параметри суперечать домовленостям України з МВФ. Чи матиме це наслідки для економіки?
Мінфін вдруге за рік не зміг домовитись із тримачами ВВП-варантів про реструктуризацію боргу. Перемовини з членами спеціального комітету, до якого входять власники близько 35% випущених ВВП-варантів тривали з середини жовтня по пʼяте листопада. Уряд мав би виплатити кредиторам цього року $542 млн.
Цього разу Мінфін запропонував обміняти ВВП-варанти на нові облігації з погашенням до 2032 року серії C. За цими цінними паперами передбачалось зростання ставки від 2,5% до 6% до 2030 року.
