Оновлена угода про асоціацію розширює доступ українських агровиробників до ринку ЄС і стимулює експорт продукції з вищою доданою вартістю. У порівнянні з обсягами 2021 року, за новою угодою українські агрохарчові товари отримали істотне збільшення обсягів безмитних поставок, повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Деталі

Найбільше зростання безмитних поставок проти 2021 року отримали українські виробники меду – квота збільшилася майже у шість разів, із 6000 до 35 000 тонн. Квота на білий цукор зросла вп’ятеро – з 20 000 до 100 000 тонн. Обсяг квоти на сухе знежирене молоко зріс утричі – з 5000 до 15 400 тонн, на яйця – удвічі, з 6000 до 18 000 тонн, а на м’ясо птиці – майже на третину, з 90 000 до 120 000 тонн.

Значне збільшення відбулося і для переробленої продукції: квота на висівки та їхні залишки зросла майже у чотири рази – з 21 000 до 85 000 тонн, а на ячмінну крупу та шрот – більше ніж у чотири рази, з 7800 до 33 200 тонн.

Тарифні квоти скасовуються для таких товарів, як гриби, ферментоване молоко, перероблене молоко та вершки, харчові препарати.

Водночас з’являються нові категорії квот для виокремленої продукції – це товари, для яких створено окрему безмитну квоту, виділивши їх зі складу більшої, загальної квоти.

Раніше обсяги експорту таких товарів зараховувались у межах квоти на сировину, з якої вони виготовлені. Зокрема, відокремлено з існуючих квот борошно з пшениці, ячменю та кукурудзи, експорт якого раніше враховувався в загальних квотах на пшеницю, кукурудзу та ячмінь. Це нововведення стимулюватиме експорт продукції з вищою доданою вартістю. Тепер експортери можуть безмитно поставити до ЄС не лише 1,3 млн тонн пшениці, але й додатково 30 000 тонн борошна з неї, пояснили в УКАБ.

Україна збільшить обсяги квот для європейських товарів, зокрема на свинину (з 20 000 до 45 000 тонн), м’ясо птиці (з 20 000 до 120 000 тонн) та цукор (з 40 000 до 100 000 тонн).

Контекст

Рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі було ухвалене після того, як 8 жовтня посли країн – членів ЄС затвердили оновлену версію Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та Євросоюзом. Нова угода замінить тимчасовий режим торговельного безвізу, дія якого завершилася в червні. Нові правила набудуть чинності 29 жовтня. «Це дозволить українським експортерам уже цього року скористатися оновленим торговельним режимом. Угода є двосторонньою та безстроковою», – наголошував віцепрем’єр.