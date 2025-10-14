Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі затвердив рішення про скасування окремих тарифів і розширення квот на експорт української аграрної продукції до Європейського Союзу. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка 14 жовтня.

Деталі

Нові правила набудуть чинності через 15 днів, тобто 29 жовтня.

«Це дозволить українським експортерам уже цього року скористатися оновленим торговельним режимом. Угода є двосторонньою та безстроковою», – наголосив віцепрем’єр.

Він також додав, що наступний перегляд умов для розширення доступу до ринку ЄС заплановано на 2028 рік.

Контекст

Рішення Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі було ухвалене після того, як 8 жовтня посли країн – членів ЄС затвердили оновлену версію Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та Євросоюзом. Нова угода замінить тимчасовий режим торговельного безвізу, дія якого завершилася в червні.