Обновленное соглашение об ассоциации расширяет доступ украинских агропроизводителей к рынку ЕС и стимулирует экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью. По сравнению с объемами 2021 года по новому соглашению украинские агропродовольственные товары получили существенное увеличение объемов беспошлинных поставок, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Подробности

Наибольший рост беспошлинных поставок по сравнению с 2021 годом получили украинские производители меда – квота увеличилась почти в шесть раз, с 6000 до 35 000 тонн. Квота на белый сахар выросла в пять раз – с 20 000 до 100 000 тонн. Объем квоты на сухое обезжиренное молоко вырос втрое – с 5000 до 15 400 тонн, на яйца – вдвое, с 6000 до 18 000 тонн, а на мясо птицы – почти на треть, с 90 000 до 120 000 тонн.

Значительное увеличение произошло и для переработанной продукции: квота на отруби и их остатки выросла почти в четыре раза – с 21 000 до 85 000 тонн, а на ячменную крупу и шрот – более чем в четыре раза – с 7800 до 33 200 тонн.

Тарифные квоты отменяются для таких товаров, как грибы, ферментированное молоко, переработанное молоко и сливки, пищевые препараты.

В то же время появляются новые категории квот для выделенной продукции – это товары, для которых создана отдельная беспошлинная квота, выделив их из состава большей, общей квоты.

Ранее объемы экспорта таких товаров засчитывались в пределах квоты на сырье, из которого они изготовлены. В частности, выделена из существующих квот мука из пшеницы, ячменя и кукурузы, экспорт которой ранее учитывался в общих квотах на пшеницу, кукурузу и ячмень. Это нововведение будет стимулировать экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью. Теперь экспортеры могут беспошлинно поставить в ЕС не только 1,3 млн тонн пшеницы, но и дополнительно 30 000 тонн муки из нее, пояснили в УКАБ.

Украина увеличит объемы квот для европейских товаров, в частности свинины (с 20 000 до 45 000 тонн), мяса птицы (с 20 000 до 120 000 тонн) и сахара (с 40 000 до 100 000 тонн).

Контекст

Решение Комитета ассоциации Украина – ЕС в торговом составе было принято после того, как 8 октября послы стран – членов ЕС утвердили обновленную версию Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) между Украиной и Евросоюзом. Новое соглашение заменит временный режим торгового безвиза, действие которого завершилось в июне. Новые правила вступят в силу 29 октября. Это позволит украинским экспортерам уже в этом году воспользоваться обновленным торговым режимом. Соглашение является двусторонним и бессрочным», – подчеркивал вице-премьер.