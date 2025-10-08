Посли країн – членів Європейського Союзу схвалили оновлений текст угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) між ЄС та Україною. Ця угода замінить тимчасовий режим «торговельного безвізу», дія якого завершилася в червні 2025 року. Про це 8 жовтня пише «Європейська правда» з посиланням на джерело.

Деталі

Нова угода отримала схвалення на рівні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) і буде офіційно затверджена 13 жовтня на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ.

«Сьогодні Coreper ухвалив це рішення, і я можу підтвердити, що в понеділок угоду затвердить Рада ЄС», – зазначив співрозмовник видання.

За його словами, після схвалення з боку ЄС угода буде фіналізована в рамках комітету асоціації між Україною та ЄС у торговельній конфігурації, створеному відповідно до Угоди про асоціацію. Це станеться після того, як Україна також затвердить свою позицію.

Після завершення всіх процедур нові правила торгівлі між Україною та ЄС набудуть чинності.

Контекст

З 2016 року, коли набула чинності торговельна частина Угоди про асоціацію, обсяг торгівлі між Україною та ЄС зріс із €26 млрд до €67 млрд. При цьому імпорт з ЄС до України перевищує експорт на €18 млрд.

У червні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, ЄС запровадив автономні торговельні преференції, відомі як «торговельний безвіз», які дозволяли безмитний імпорт українських товарів, зокрема аграрної продукції. Однак 6 червня 2025 року ці преференції припинили дію, і ЄС повернув квоти на чутливі товари, такі як зерно, мед, яйця та м’ясо птиці. Це рішення було прийняте під тиском Польщі, Румунії, Болгарії та Угорщини, які висловлювали занепокоєння щодо впливу українського імпорту на власних виробників.

30 червня Україна та ЄС уклали оновлену Угоду про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA). Нова угода передбачає механізми захисту європейського ринку у разі, якщо український імпорт створюватиме труднощі для ЄС або окремих країн-членів.

Згідно з новими умовами, Україна зможе експортувати до ЄС більше продукції, ніж до 2022 року, але менше, ніж під час дії «торговельного безвізу» . Квоти на чутливі товари, такі як яйця, цукор і пшениця, збільшено, але вони нижчі за пікові обсяги, щоб уникнути дестабілізації ринку ЄС. Для менш чутливих товарів передбачено помірне розширення доступу, а окремі категорії продукції отримають повну лібералізацію.

Європейська комісія свідомо відклала оприлюднення деталей угоди, щоб уникнути політичних ускладнень перед виборами в Польщі та Румунії. У Брюсселі побоювалися, що інформація про поступки Україні могла б негативно вплинути на проєвропейських кандидатів і спровокувати протести місцевих аграріїв.