Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговом составе утвердил решение об отмене отдельных тарифов и расширении квот на экспорт украинской аграрной продукции в Европейский Союз. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка 14 октября.

Подробности

Новые правила вступят в силу через 15 дней, то есть 29 октября.

«Это позволит украинским экспортерам уже в этом году воспользоваться обновленным торговым режимом. Соглашение является двусторонним и бессрочным», – подчеркнул вице-премьер.

Он также добавил, что следующий пересмотр условий расширения доступа к рынку ЕС запланирован на 2028 год.

Контекст

Решение Комитета ассоциации Украина-ЕС в торговом составе было принято после того, как 8 октября послы стран – членов ЕС утвердили обновленную версию Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) между Украиной и Евросоюзом. Новое соглашение заменит временный режим торгового безвиза, действие которого завершилось в июне.