Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про зниження або повне скасування мит на агропродовольчі товари з України, зокрема на молочні продукти, свіжі фрукти й овочі, м’ясо та м’ясні вироби. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради від 13 жовтня.

Деталі

Це рішення є частиною перегляду Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС і Україною.

«Лібералізація мит сприятиме економічній стабільності, зміцненню торговельних зв’язків і подальшій інтеграції України до ЄС, що принесе взаємну вигоду обом сторонам», – зазначив Ларс Льокке Расмуссен, міністр закордонних справ Данії, яка головує в ЄС у другій половині 2025 року.

Доступ українських товарів до ринку ЄС залежатиме від поступового приведення національних стандартів у відповідність до вимог ЄС щодо добробуту тварин, використання пестицидів і ветеринарних препаратів.

Для запобігання ринковим дисбалансам передбачено механізм захисту ринку. Повна лібералізація можлива лише для окремих некритичних продуктів, наприклад молока. Для чутливих товарів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, доступ залишатиметься обмеженим.

Контекст

Угода про асоціацію між Україною та ЄС, підписана у 2014 році, набула чинності 1 вересня 2017 року. Її економічна складова – Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі (DCFTA) – створює основу для модернізації української економіки та розвитку торговельних відносин із Євросоюзом. З 2016 року, коли почала діяти торговельна частина угоди, обсяг торгівлі між Україною та ЄС зріс із €26 млрд до €67 млрд, хоча імпорт із ЄС до України перевищує експорт на €18 млрд.

8 жовтня посли країн – членів ЄС затвердили оновлену версію угоди про DCFTA між Україною та Євросоюзом. Цей документ замінить тимчасовий режим «торговельного безвізу», який діяв до червня 2025 року.