Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію. Відповідний лист про наміри підписали 25 серпня у Києві міністр оборони України Денис Шмигаль та Міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєне, повідомила пресслужба Міноборони.

Деталі

Спільне виробництво буде сфокусоване, зокрема на створенні далекобійних безпілотників. Підписаний документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями, заявив Шмигаль.

Він нагадав, що Литва продовжить спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року.

Очільники оборонних відомств зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості, повідомила пресслужба Міноборони.

Контекст

Литва є одним із найактивніших союзників України у протистоянні російській агресії, надаючи значну військову, фінансову та гуманітарну підтримку з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Загальна сума допомоги від Литви станом на початок 2025 року перевищила €1,5 млрд, з яких щонайменше €769 млн становить військова допомога.

Литва взяла на себе зобов’язання щороку виділяти щонайменше 0,25% ВВП (близько €190 млн) на військову підтримку України до 2027 року. Уряд Литви також планує перевищити цей рівень у 2025 році. Крім того, країна активно сприяє розмінуванню, очолюючи разом з Ісландією Коаліцію з протимінної діяльності.

Литва, зокрема, передає Україні дрони литовського виробництва та інвестувала у виробництво ракети-дрона «Паляниця».