Литва інвестує €10 млн у виробництво ракети-дрона «Паляниця»

Ключові факти

«Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї. Інвестиції за прикладом «данської моделі» працюватимуть набагато швидше, а ворог уже незабаром побачить наслідки», – зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Він подякував литовській стороні за лідерство в межах Коаліції розмінування та активну участь, зокрема, у Коаліції дронів.

Заступник міністра національної оборони Литви Моніка Корольовієнє заявила, що країна залишається відданим партнером України і прагне надавати допомогу якомога ефективніше. «Інвестиції мають працювати, тому ми шукаємо найбільш практичне застосування для них», – сказала вона.

Найближчим часом очікується візит міністра оборони Литви Лаурінаса Кащунаса до України.

Контекст

Україна вперше застосувала нову зброю власного виробництва – ракету-дрон «Паляниця» на День Незалежності, заявив президент Володимир Зеленський під час урочистостей із нагоди свята. Ідея розробити «Паляницю» виникла через обмеження на використання далекобійної зброї західних партнерів. Основною ж ціллю для «Паляниць» будуть російські аеродроми.

«Паляницю» розробили за півтора року. Вона оснащена турбореактивним двигуном, її запускають із наземної установки. Може дістати до близько 20 аеродромів на території РФ, вказано на карті в демонстраційному відео United 24. Найвіддаленіші аеродроми – Сольці, Савасалейка та Енгельс-2. Це дає можливість припустити дальність польоту «Паляниці» у 600–750 км.

Що таке «ракета-дрон», які у світі є аналоги та які переваги й недоліки цього типу зброї – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.