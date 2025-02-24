Україна та Молдова приєднаються до енергетичного ринку ЄС до кінця 2026 року – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що енергетичні ринки України та Молдови будуть інтегровані до європейського ринку до кінця наступного року. Про це вона заявила під час Міжнародного саміту підтримки України в Києві 24 лютого.

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«Єврокомісія розробила масштабний план із забезпечення енергетичної безпеки. Наша мета – створити для України стійку, безпечну та конкурентоспроможну енергосистему», – підкреслила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що цієї зими Європа вже поставила Україні 1,8 ГВт електроенергії. «Тепер ми працюємо над повною інтеграцією енергетичних ринків України та Молдови до європейського до кінця наступного року. Ми плануємо задіяти до 80% запасів газу, що сприятиме як прибутковості, так і посиленню енергетичної безпеки як для ЄС, так і для України», – додала президентка Єврокомісії.

Контекст

Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) об’єднує 40 операторів із 36 країн, які забезпечують стабільну та узгоджену роботу електроенергетичної системи Європи.

В Україні оператором системи передачі є «Укренерго». Компанія відповідає за оперативно-технологічне управління об’єднаною енергосистемою та передачу електроенергії магістральними мережами від генерації до розподільчих мереж.

У березні 2022 року Україна офіційно інтегрувалася до європейської енергосистеми ENTSO-E.