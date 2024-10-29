Україна домовилася з ЄС про збільшення можливості імпорту електроенергії до 2,1 ГВт взимку

Імпорт електрики важливий для України в умовах дефіциту енергосистеми внаслідок атак РФ.

З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, відповідні домовленності було досягнуто між Україною та ЄС, повідомило Міністерство енергетики.

Ключові факти

Максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС зросте до 2,1 ГВт з грудня.

«Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфрастуктури. Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.

Контекст

Пропускна спроможність міждержавних перетинів дає змогу Україні експортувати до 550 МВт та імпортувати до 1700 МВт. Україна сподівалася, що максимально дозволену потужність імпорту збільшать на 30% – до 2,2 ГВт⋅год.

У червні Україна імпортувала найбільший місячний обсяг електроенергії за останні 10 років – 858 400 МВт·год. Вартість імпорту – $79 млн, за даними Державної митної служби. Порівняно з травнем (448 200 МВт·год) імпорт зріс майже удвічі, а з червнем 2023 року (43 700 МВт·год) – майже у 20 разів.

Необхідність збільшення пропускної спроможності імпорту обговорювалась у вересні на зустрічі президента Володимира Зеленського з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн в Києві.

Через повномасштабне вторгнення РФ енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму €56,2 млрд, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було», становлять €50,5 млрд. Таку оцінку дає аналітична команда Київської школи економіки (KSE) станом на травень 2024 року.