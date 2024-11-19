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Аграрний кешбек. Спека забрала до 20% соняшнику в Україні, але експорт олії зросте на $300 млн. Хто заробить найбільше

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

3 хв читання

Чому зростають ціни на олію і хто у виграші /Shutterstock

Чому зростають ціни на олію і хто у виграші Фото Shutterstock

Різке зростання світових цін на олію допомогло Україні компенсувати недобір 2,5 млн т врожаю соняшнику через посуху влітку. Хто від цього найбільше виграє та до чого тут старіючі пальми в Індонезії та Малайзії? 

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«Кліматично цей рік дуже складний, – каже Олег Заплетнюк, СЕО «ТАС Агро». – На півдні протягом двох тижнів липня фіксувались рекордні 42°C, дощів не було протягом двох місяців». 

У Миколаївській області компанія Сергія Тігіпка втратила через спеку понад 20% врожаю соняшника. «Але ринок компенсував цю втрату, – каже Заплетнюк. – Ціни зараз значно вищі, ніж торік». 

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