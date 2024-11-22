В Україні очікується найменший врожай кукурудзи за останні сім років

Поточна врожайність кукурудзи в Україні за підсумками збору 94% площ становить 64 ц/га, що на 18% гірше за минулорічний показник, свідчать оперативні дані Міністерства аграрної політики та продовольства на 21 листопада. За розрахунками аналітичного відділу Forbes Ukraine, цьогоріч очікується найменший врожай цієї культури за останні сім років.
Україна є одним з найбільших експортерів кукурудзи у світі. З 1 січня по 17 листопада Україна експортувала 25,5 млн т кукурудзи на $4,2 млрд, за даними Мінекономіки.
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Ключові факти
- Загалом в Україні намолочено 72,9 млн т нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,5 млн га. Зібрано 53,4 млн т зернових та майже 19,5 млн т олійних на 98% прогнозованих площ, повідомило Мінагрополітики.
- Враховуючи скорочення посівних площ, врожай кукурудзи має зменшитися на 19-20% порівняно з 2023 роком до 24,8-25,2 млн т.
- Якщо у минулий сезон збір приблизно 15% площ під кукурудзою тривав у перші місяці 2024 року, то наразі такої потреби не передбачається.
- За оцінкою аналітичного відділу Forbes, загальний врожай зернових і зернобобових в поточному році скоротиться на 10%, а олійних – на 9%.
- На тлі скорочення загального врожаю Україна зібрала рекордний врожай сої, який перевищив 6 млн т, здебільшого за рахунок збільшення площ під цією культурою у 1,4 раза порівняно з 2023 роком.
Контекст
Рекордний врожай кукурудзи Україна зібрала у 2021 році: 42,1 млн т. Через блокаду портів експорт залишків того рекордного врожаю тривав і після 2022 року.
За підсумками 2024 року врожай сої в Україні може становити 5,9–6,1 млн т, а соняшнику – 10–10,2 млн т, свідчать розрахунки Forbes Ukraine на основі даних Мінагрополітики.
Різке зростання світових цін на олію допомогло Україні компенсувати недобір 2,5 млн т врожаю соняшнику через посуху влітку. Хто від цього найбільше виграє та до чого тут старіючі пальми в Індонезії та Малайзії, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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