В Україні очікується найменший врожай кукурудзи за останні сім років

Поточна врожайність кукурудзи в Україні за підсумками збору 94% площ становить 64 ц/га, що на 18% гірше за минулорічний показник, свідчать оперативні дані Міністерства аграрної політики та продовольства на 21 листопада. За розрахунками аналітичного відділу Forbes Ukraine, цьогоріч очікується найменший врожай цієї культури за останні сім років.

Україна є одним з найбільших експортерів кукурудзи у світі. З 1 січня по 17 листопада Україна експортувала 25,5 млн т кукурудзи на $4,2 млрд, за даними Мінекономіки.