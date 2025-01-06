Вантажообіг українських портів за рік зріс на майже 60%, до 97,2 млн т

Українські порти є ключовою ланкою для експорту, зокрема зернових і металопродукції.

Українські морські порти у 2024 році обробили рекордні 97,2 млн т вантажів, перевищивши показник 2023 року на 57%, повідомляє Міністерство розвитку громад 6 січня із посиланням на оперативні дані ДП «Адміністрація морських портів України».

Ключові факти

Близько 60 млн т від загального обсягу склала аграрна продукція, підтверджуючи ключову роль портів в експорті українського агросектору. Морським шляхом було експортовано 88,1 млн т вантажів проти 56,2 млн т роком раніше.

В АМПУ зростання вантажообігу морських портів на тлі обстрілів назвали «вражаючим».

Контекст

У серпні 2023 року, після виходу РФ із «зернової» угоди, Україна запропонувала судновласникам новий морський маршрут уздовж східного берега Чорного моря. Тоді з українських портів успішно рушило п’ять суден, заблоковані в Україні від початку російського вторгнення.

За рік українським морським коридором більш як за рік скористалися понад 2500 суден і було транспортовано вже 70 млн т вантажів.

За час повномасштабного вторгнення відбулося понад 50 атак на портову інфраструктуру, внаслідок яких пошкоджень зазнали понад 280 об’єктів портової інфраструктури, знищено понад 100 000 т агропродукції, за даними Мінвідновлення у жовтні 2024-го.

У портах Чорноморськ, Південний та Одеса вирішили посилити оборонні заходи, облаштувати мобільні укриття, додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури Одеського порту.

За січень – листопад 2024 року обсяг перевалки вантажів у морських портах України досяг 89,8 млн т, перевищивши торішній показник (52,9 млн т) на 69,7%.